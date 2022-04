Un actor de ATAV habló de los rumores de romance con Lali Espósito: “Es una mujer encantadora”

Lali Espósito y Diego Domínguez

“Somos amigos con Lali (Espósito) y fue un baile, nada más, jodimos muchísimo con Lali por WhatsApp pero es que somos amigos, los amigos bailan también”, aseguró Diego Domínguez, el actor español que se hizo popular en nuestro país por sus participaciones en Violetta (2012-2015) y Argentina, Tierra de Amor y Venganza (2019).

El artista hizo referencia al los rumores de un supuesto romance con la cantante argentina en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live. Las especulaciones comenzaron por la filtración de un video de Lali bailando con Diego en la fiesta Bresh en Madrid. La actriz se encontraba allí para filmar la nueva temporada de la serie Sky Rojo y desde allí lanzó sus nuevos hits “Diva” y “Disciplina”.

El Video De Lali Espósito Y Diego Domínguez

Además Diego aclaró: “En ese tipo de polémicas no entro en juego en absoluto porque no me suma para nada. Yo trabajo desde los 11 años en esto y lo que me interesa y me importa es hablar de ello y no nada de esto. Pero el sensacionalismo termina ganando, es un amor-odio con esas cosas”.

“Es una mujer encantadora”, reconoció el actor sobre su colega y dio detalle de su relación de amistad: “Hace muchísimo tiempo que la conozco a Lali, date cuenta que coincidimos en varios eventos, tenemos amigos en común y nos encontramos cada dos por tres en algún evento de Madrid o de Argentina, ella es bastante transparente y bastante igual a como se muestra”.

Por otra parte, cabe recordar que Lali se prepara para volver a los escenarios en Buenos Aires: se presentará este próximo 23 y 24 de junio en el emblemático Estadio Luna Park. A las pocas horas de que salieron a la venta las entradas para el primer show, se agotaron rápidamente.

Lali Espósito se presentará en el Luna Park

Estas presentaciones dan inicio al Disciplina Tour que la llevará a recorrer el país. En los recitales, la artista interpretará su nueva música y repasará su trayectoria musical. De esta manera, Espósito se reencontrará con su público para cantar y bailar los hits de toda su carrera, incluido su cuarto álbum de estudio Libra y la trilogía de canciones que lanzó este año: “Disciplina”, “Diva” y “Como tú”.

En tanto, en los últimos días también había sido noticia luego de que se confirmara su conducción en la entrega de los premios Platino, junto a su colega español Miguel Ángel Muñoz en la gala que tendrá lugar el domingo 1° de mayo en la capital española. La gala entregará reconocimientos a lo mejor de la producción producción audiovisual de la industria de habla hispana y portuguesa, cuyas nominaciones se anunciarán próximamente.

Lali será la primera artista argentina que conducirá la premiación aunque no será su estreno: en 2019 dio un concierto en la ceremonia realizada en Playa del Carmen. Actualmente, la intérprete se encuentra rodando en la capital española la tercera temporada de Sky Rojo, la serie que puede verse por Netflix y donde interpreta a Wendy. Por su parte, Muñoz tiene un largo recorrido en su país y en Hollywood, donde compartió cartel con estrellas como Sharon Stone o Andy García.

