Ricardo Montaner presenta El día que me quieras, un anticipo de su álbum de tangos

Es un anticipo de su próximo álbum “TANGO”

Dueño de una extensa carrera, Ricardo Montaner recorrió el mundo muchas veces, pero con el compás de su brújula personal marcando al revés el rumbo del camino. Los vientos y los años lo arrearon lejos, pero siempre un pedacito de su corazón se mantuvo en la Argentina, más específicamente en Valentín Alsina, barrio del tango por excelencia, en el que pasó los primeros años de su vida.

A pesar de haberse vuelto grande en el Caribe y desde allí haber conquistado al público internacional, nuestro país siguió marcando para él un pulso de emoción en la memoria de sus mayores. Entonces, era natural que el artista grabará un disco de tango. Para homenajear a Gardel eligió interpretar “El día que me quieras” como el single de su próximo álbum Tango, que ya se encuentra disponible en las plataformas digitales.

Ricardo Montaner

El videoclip de la canción se estrenará hoy a las 7pm en su canal de YouTube. Fue filmado por Marlene Montaner y Lautaro Espósito con producción de Diego Tucci en en el icónico Café De Los Angelitos, lugar que desde fines del 1800 forma parte de la historia del tango.

Respecto a esta canción, Montaner comentó: “El día que me quieras es quizás el tango más emblemático de la historia que se haya hecho en infinidad de géneros. No encontré mejor manera de identificar este proyecto. Es tango y es canción romántica y por eso me pareció que era la puerta de entrada perfecta a este viaje por mis raíces, a este sueño del Ricardo niño hecho realidad”.

Ricardo Montaner

Luego, dio detalles de su próximo álbum Tango: “Es un proyecto que representa un sueño que comencé a gestar muchos años atrás. Este disco de tangos es cumplir una promesa que le hice a mi padre, a mi abuelo y a mi infancia en Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, Argentina, donde nací”.

La tristeza por la muerte de Gerardo Rozín:

Ricardo tenía un vínculo muy fuerte con Gerardo Rozín, el conductor que murió el 11 de marzo. El cantante no solo forjó junto al conductor un vínculo laboral sino que ambos lograron crear una relación muy cercana, en la que se visitaban, compartían cumpleaños, eventos familiares y por supuesto, el amor por la música. Fueron muchas las veces que el patriarca del clan Montaner visitó su programa -ya sea para tocar en vivo como por streaming-, al igual que sus hijos, el dúo Mau y Ricky.

Ricardo Montaner despidió a su gran amigo, Gerardo Rozín

“Te voy a extrañar tanto tío Gerardo”, escribió el jurado de La Voz en su cuenta de Twitter apenas se conoció la noticia de la muerte de su amigo argentino junto a una foto cómplice de alguna cena compartida.

Cabe recordar que Gerardo y su pareja, Eugenia Quibel, asistieron al casamiento de Evaluna Montaner y Camilo en Miami, en febrero de 2020. Allí pudieron brindar, bailar y divertirse junto a sus entrañables amigos que celebraban el amor en una fiesta muy emotiva y por supuesto, cargada de música. Tal como le gustaba al conductor, que falleció luego de darle pelea a una dura enfermedad.

