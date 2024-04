Evangelina Anderson se animó a un radical cambio de look: “A ver si mi hija me reconoce”

Evangelina Anderson se oscureció el pelo y su hija casi no la reconoce

Con cada foto que sube a sus redes, Evangelina Anderson provoca una revolución entre sus seguidores. Allí, la jurado de Los 8 escalones muestra desde sus looks para el programa y sus diferentes trabajos, a intimidades de su vida en familia junto a su esposo Martín Demichelis y sus hijos Bastian, Emma y Lola.

En esta oportunidad, la modelo se animó a un jugado cambio de look y fue por una de las tendencias de la temporada. Para ello, dejó atrás el rubio con el que se la reconoció a lo largo de su carrera y optó por un morocho con algunos claros. “¿Quieren ver cómo me quedó?”, se preguntó enseñando algunos mechones que se verían oscurecidos. Y luego se mostró con el trabajo ya realizado: un vestuario animal print, el cabello oscuro con algunos reflejos más claros y una frase sin discusiones: “Bye blonde” (en inglés, “adiós rubia”).

Evangelina Anderson se hizo morocha y sorprendió a sus hijas (Instagram)

Fue tal el cambio que una de sus hijas casi no la reconoce, tal como se desprende de un video que compartió la propia Eva en sus historias. Allí se filmó cuando iba a retirar del colegio a su hija menor, Emma, y a una amiga, y de paso sorprenderlas con su nuevo look. “Emma no me vio, no sabe que me oscurecí el pelo. Vamos a ver si me reconoce”, relató con picardía, mientras se acercaba a la institución.

(Fuente)

Entonces, giró la cámara hacia donde estaban las niñas. Al verla, su hija se acercó corriendo hasta que de repente se frena, chequea que efectivamente se trate de su madre, y le pregunta entre sorprendida e incrédula. ”¿Te teñiste el pelo? Parecés otra chica”, le dijo la niña conocida como Abrojito, también una celebridad en las redes, que finalmente dio su veredicto. “Me encanta”, sentenció, para alivio de la jurado.

Evangelina Anderson reveló si seguirá viviendo en Argentina

Evangelina se dedica a producir sus propias redes sociales. Todos los días, sube historias, fotos y publicaciones a su feed para conectarse con sus seguidores. Hace unos días, abrió una cajita de preguntas y respuestas para interactuar con sus fans de manera más cercana. En una de las preguntas, una usuaria de Instagral le preguntó: “¿Piensan quedarse acá definitivamente?”. Así, sin dar muchas vueltas, la esposa del director técnico de River Plate contestó: “No, mi casa (donde tengo todo) está en Marbella. Y, como todos saben, la vida de un entrenador de fútbol consta en vivir a donde nos lleve su profesión”.

De este modo, Anderson dejó en claro el gran apoyo que le da al padre de sus hijos, a quien llamaron para ocupar el lugar de Marcelo Gallardo, luego de quince años viviendo en Europa. Por esos días, durante el 2023, el exfutbolista decidió volver al país y su mujer se convirtió en uno de sus pilares fundamentales en el apoyo cotidiano. Ella no deja de demostrarlo en las redes sociales, en especial con su fanatismo por el equipo de Núñez.

Cuando tuvieron que encarar la mudanza desde Alemania, Eva fue la que se puso el trabajo al hombro. Martín tuvo que regresar a Argentina para comenzar de inmediato con sus actividades deportivas y fue ella quien se ocupó de organizar todo el traslado. Incluso, hizo varios viajes entre Europa y Argentina para lograr vaciar su hogar y traer la mayoría de sus pertenencias. En el último viaje, mientras sus hijos ya estaban instalados en Buenos Aires, ella regresó a Alemania a buscar a su perra y de paso, despedirse de sus amigas, con quienes había forjado una intensa amistad en los diez años que estuvo viviendo en el país europeo.