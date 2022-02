Darío Barassi sufrió un percance y debió ser auxiliado: “Trancados en un ascensor”

Darío Barassi Se Quedó Encerrado En Un Ascensor (Instagram)

Son momentos de desafíos profesionales para Darío Barassi. Alejado momentáneamente de su rol de conductor en 100 argentinos dicen, al que volverá en marzo, el actor reparte el tiempo entre el trabajo y el placer. En lo que va del año, disfrutó de unas vacaciones en México, donde viajó con su esposa Lucía Gómez Centurión y su hija Emilia, y encaró una nueva ficción que se verá por Disney y que hasta ahora todo era incógnita.

Hasta este martes, claro, cuando el conductor empezó a revelar parte de los contenidos de su nuevo proyecto. Se trata de una sitcom para el mercado latino, donde comparte elenco con actores mexicanos y donde hace gala de su histrionismo para hablar en lenguaje neutro. Sin embargo, esta novedad se vio opacada por un imprevisto que lo preocupó durante un rato aunque, fiel a su estilo, todo terminó entre risas.

“Lindo cierre de jornada, trancados en un ascensor”, señaló Barassi, algo resignado pero sin perder el humor. A su lado, una compañera buscaba soluciones en su teléfono celular mientras se pasaban algunas facturas. “Qué pajero! Por no bajar escaleras”, lamentó el conductor con un dejo autocrítico. “Te dije”, se escuchó la voz de la mujer a modo de retro. “Sí, auxiliooo”, acepó el actor estirando la letra “o”.

En la siguiente toma, la situación se vuelve un poco más dramática. El ascensor continúa detenido, pero con la puerta abierta. Del otro lado, se ve a unos asistentes que trabajan en el rescate cuando de repente se corta la luz. El actor primero se lamenta porque estaba filmando una story. Pero enseguida lo asalta una duda. “¿También quieren que salgamos con el apagón este?”. Pero no obtiene respuesta sino acción: se escucha cómo piden un banquito para poder ayudarse para salir por la puerta. Mientras su compañera sostenía la puerta, Darío volvió a manifestar su preocupación: “Chicos, yo no sé si entro. No me da el ancho”, estimó

Alterando el orden del relato, la siguiente historia lo muestra a Darío en otro ambiente oscuro. Pero no se trata del ascensor sino de su propio vehículo. Está tan feliz que la risa no lo deja hablar, y cuando finalmente se recupera, juega al misterio: “El video de la salida es espectacular”, anticipa y promete colgarlo en el feed de Instagram. Y un rato después cumplió con su palabra.

Las imágenes toman de frente el hueco por el que Barassi, ayudado por una persona que lo toma de los brazos y hace fuerza con los pies, logra salir finalmente del ascensor. Alentado por todos los presentes, el actor se arrodilla señalando hacia arriba en modo de agradecimiento y finalmente se desploma en el piso, agotado por el esfuerzo, la tensión y la adrenalina. Después de él, empujan desde el hueco los dos bancos de color rojos que fueron decisivos para llevar a cabo el rescate.

Previamente, el conductor había mostrado por primera vez parte del backstage de la sitcom que se verá en Disney y que se llamará C.h.u.e.c.o. “¡Bebés en ésta estaba! ¡Al fin puedo empezar a contar! Se vienen cosas muy lindas con este proyecto. Les presento a la familia Gustozzi”, escribió junto a una imagen en el que se lo veía con su ama de llaves, interpretada por Consuelo Duval; sus hijos -Maryel Abrego, Santiago Torres, Pato Alvarado- y un sexto integrante muy especial que el propio Darío se encargó de aclarar: “Sí, hay un chimpancé en nuestra foto familiar. Sí, si le decís mono se pone loco”, advirtió.

