Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado aterrizan en España: “Al Indio como a cualquier artista le gusta que su música trascienda las fronteras”

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que acompaña al Indio Solari. FOTOS: GENTILEZA KVK FOTOS.

Ir por Barcelona o Madrid y escuchar de pasada que suene Duki, Tini o Trueno es de lo más normal: son artistas argentinos que se camuflan en el repertorio universal sin problemas. La mayoría de los oyentes probablemente no sepan, ni se pregunten, de dónde vienen estos músicos. Incluso pasa con bandas sin actividad en la actualidad como Los Rodríguez de Andrés Calamaro, que dejaron una estela de clásicos con color local. Y ni hablar de Tequila, la formación de los argentinos Alejo Stivel y Ariel Rot que -junto a los españoles Julián Infante, Felipe Gutiérrez y Manolo Iglesias- la rompieron en los 80 (Infante y Roth coincidirían en Los Rodríguez años después) y que dejó “Salta!!!”, el éxito que no falta en ninguna fiesta de pueblo. Pero si de un parlante sale la voz del Indio Solari, el porcentaje de que el dueño sea argentino es altísimo: muy pocos españoles conocen al responsable del pogo más grande del mundo.

¿Cómo es posible que la obra del artista más amado, particular, polémico y talentoso de la Argentina apenas haya trascendido el cono sur? Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota marcó un antes y un después en la música popular argentina, pero en Europa la banda sigue siendo un misterio. A los 73 años y alejado de los escenarios, el Indio tiene revancha, ya que su música va a llegar en vivo y en un formato exquisito aunque él no esté de cuerpo presente. Desde que formó Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en 2004, Solari sacó discos, editó libros, dio más entrevistas, inauguró cuentas en redes sociales, tuiteó, opinó, y se abrió como nunca antes. Y ahora, después de una pandemia y en medio de una guerra que tiene a todo el planeta en vilo, Europa conocerá las canciones más potentes del rock argentino. El escenario mundial no podía ser más catastrófico y oportuno: es el Indio, no podía pasar menos.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado: JiJiJi (Epecuen 2021)

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado es el nombre del dream team que acompaña al Indio en esta aventura, allí donde su omnipresente magia aparece de manera virtual. Gaspar Benegas y Baltasar Comotto, en guitarras y voces; Pablo Sbaraglia, en voz, teclados y guitarra; Fernando Nalé, en bajo y voz; Ramiro López Naguil, en batería; Miguel Ángel Tallarita, en trompeta; Sergio Colombo, en voz y saxo; y Deborah Dixon y Luciana Palacios, en coros, debutan todos juntos en Barcelona el próximo jueves 31 de marzo en una gira que los tendrá recorriendo España y en la que estrenarán un formato diferente. Después de su arrollador paso por el Estadio Único de La Plata con dos fechas repletas en diciembre de 2021 y tras una cancelación en Rosario a comienzos de 2022, la banda se prepara para una seguidilla de noches más íntimas, pero no menos intensas.

“El show de Rosario fue suspendido desgraciadamente porque no pudimos encontrarle la vuelta con ningún productor de Santa Fe, ni siquiera en otras ciudades para hacer el concierto”, explica Benegas y reconoce que era un recital “que estaba pensado para antes de la pandemia para 5 mil personas y después de la pandemia se transformó en algo mucho más masivo”. La logística difícil de coordinar, la negativa de los productores de otras provincias y las dudas por las restricciones aún vigentes del COVID-19, hicieron que no pudieran cerrar fechas en la Argentina antes de la gira por España: “Con más tranquilidad buscaremos y esperaremos el momento para hacer un show de las características que tienen los shows de Fundamentalistas”, promete.

—¿Por qué creés que siguen dando miedo los conciertos multitudinarios en la Argentina?

—Yo creo que en este momento producir un show multitudinario es algo muy incierto porque nunca sabés si lo vas a poder hacer porque digamos que el COVID sigue, todo es muy dinámico, las restricciones varían, y a veces producir un show multitudinario es algo riesgoso. Así que creo que tiene que ver con eso… De a poco se está normalizando y nosotros estamos esperando un poco eso para volver a presentarnos con Los Fundamentalistas en Argentina.

En 2021 la banda dio un show virtual filmado en Epecuén que colapsó el sistema de streaming. FOTO: GENTILEZA KVK FOTOS.

—¿Cómo proyectan los shows en España que van a ser mucho más íntimos?

—Ese es uno de los desafíos de esta gira y de las cosas que la hacen también divertida, que es hacer una experiencia completamente nueva como es tocar ese repertorio en shows más chicos como van a ser los de España. Por ahí hay salas de tres mil personas, y confiamos en que lo vamos a disfrutar mucho. Tendremos la cercanía de la gente, un show muy caliente y una experiencia que yo con otras bandas la transito todo el tiempo de tocar para poca y mucha gente. Muchas veces es más difícil tocar para un entorno íntimo que para una multitud, por eso es que vamos con mucha ilusión de llevar este repertorio allá y tocarlo en esas condiciones, con el mejor sonido porque las salas en las que vamos a tocar son muy buenas. Mucha fe en eso y en que el show que vamos a dar va a ser increíble.

—¿Por qué en España y por qué ahora? ¿Toman dimensión de lo que significa para los fans que viven allá?

—La verdad es que desde que empezamos a tocar hemos recibido ofertas para llevar a Los Fundamentalistas fuera de Argentina, pero la más seria y contundente fue la de España de hacer cinco conciertos en distintas ciudades y con lo que significa España para el rock en español que hacemos nosotros. Es la oportunidad de ir a Europa con este repertorio y nos pareció el momento adecuado para hacerlo. Lo venimos planeando a lo largo del año y ahora se está dando y la verdad es un sueño hecho realidad. Sobre todo teniendo en cuenta la gran comunidad de argentinos que está allá y que van a apoyar esta gira y también para hacer conocida la música del Indio que es un fenómeno fuera de lo común en Argentina. De a poco, con internet, se está propagando y conociendo en el mundo la obra que vamos a presentar.

—¿A Indio como artista le interesa que su música se escuche fuera de la Argentina y en España en particular?

—Estoy seguro de que al Indio como a cualquier artista le gusta que su música trascienda las fronteras y los tiempos y las generaciones… Llegar al epicentro del rock en español como es llegar con su música a España está buenísimo, cómo sería llegar a Estados Unidos por el hecho de que el rock nació ahí. Son cosas que nunca pudimos hacer junto a él porque era muy difícil garantizar o equiparar lo que estábamos haciendo en Argentina, trasladarlo y hacerlo en otro país. Por eso está bueno este formato en el que estamos tocando ahora para hacer estas experiencias de llevar la música del Indio a otros países. España es la mejor opción para arrancar.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado: "Adieu! Bye Bye! Aufwiedersehen!" - Epecuen 2021

—¿Tenés familia o amigos viviendo acá en España?

—Sí, la gira también la aprovecho para conocer España y ver a mis amigos y parientes que están viviendo allá hace mucho tiempo. Tengo a un ex compañero de banda, Charles Bardón, que vive en Barcelona hace un montón. Con él tocábamos en Las Manos de Filippi y girábamos mucho por Latinoamérica, así que estoy contento de poder verlo a él. También tengo familiares que están viviendo en Barcelona… Especialmente allí tengo muchos conocidos, así que está buenísimo que el debut de Los Fundamentalistas sea ahí para tocar casi de local.

—”Gira Fundamentalista por España, me haré presente en forma virtual, en algunas canciones”, publicó Indio sus redes. ¿Habrá algo exclusivo para esta gira con su intervención?

—El show que hacemos nosotros no está basado en la presencia del Indio, pero mucho de lo que sostiene la continuidad de esta banda es el apoyo del Indio y sus colaboraciones. Siempre hay canciones en las que él participa y que son el momento más enérgico del show, aunque sea él en pantalla va a levantar la energía de la banda y del público. Vamos a llevar muchas canciones con él para ir alternando en los distintos shows y tratar de no repetir mucho, estaremos apuntando más a lo clásico que a las novedades, que es lo que últimamente estuvimos haciendo con el Indio. Sus colaboraciones fueron canciones nuevas y para esta gira no vamos a hacer eso de innovar y presentar repertorio nuevo sino que vamos a tratar de ir un poco a las canciones que más espera la gente. Es un show muy dedicado a la gente que está viviendo allá hace mucho tiempo y que quiere escuchar esas canciones. Vamos a tratar de llevarle eso y el Indio nos va a acompañar virtualmente.

—Están trabajando en nuevas canciones con la participación del Indio. ¿Tienen pensado lanzar algo nuevo a la vuelta de la gira?

—Yo particularmente después de la gira con Los Fundamentalistas me voy a quedar girando por Europa solo: tengo un show en Londres y uno en Berlín que ya están asegurados. Después veré que otras tocadas salen, pero la idea es conocer Europa y quedarme el resto de abril allá. Cuando volvamos tenemos la ambición de hacer una fecha grande en Argentina con Los Fundamentalistas. Creo que cuando estemos de vuelta la vamos a anunciar, pero todavía no tenemos el predio ni la fecha para adelantar nada así que hay que esperar. Las canciones nuevas son algo que hacemos permanentemente con el Indio, algunas llegan a buen puerto y algunas las estuvimos presentando en vivo… El Indio nunca para y nosotros estamos activos junto a él haciendo canciones nuevas y esperando el momento para sacar alguna novedad. Es algo que hacemos de manera recreativa y puede terminar siendo un disco, nunca se sabe.

El tour español de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado:

31/3 en Razzmatazz de Barcelona

2/04 en Es Gremi de Palma de Mallorca

7/04 en en Riviera de Madrid

8/04 en Repvblicca de Valencia

9/04 en Paris 15 de Málaga

