Luis Ortega y Mía Flores Pirán se separaron: la modelo y su hijo Ramsés se fueron a vivir con su mamá, Ginette Reynal

Mía Flores Pirán y Luis Ortega estaban en pareja desde principios de 2017

Mía Flores Pirán y Luis Ortega se separaron después de cinco años de pareja y a tres del nacimiento de su hijo Ramsés. La modelo y el director de cine comenzaron su relación a principios del 2017 y desde entonces cultivaron un bajo perfil, alejados de los medios, jamás dieron entrevistas sobre su vida privada y tampoco mostraron demasiado sobre su intimidad en las redes sociales. Al igual que tampoco publican imágenes del niño que en abril cumple tres años.

Y justamente tampoco fueron ellos quienes anunciaron su separación, aunque no tienen reparos en que se conozca la noticia ya que la ruptura se dio en buenos términos, según contó Ginette Reynal, la madre de la modelo, quien dio una entrevista para hablar de su nuevo proyecto: se suma a la gira de Sex, viví tu experiencia como host (presentadora) del espectáculo de José María Muscari.

De esa forma, visitó el estudio de Flor de equipo –ciclo que actualmente conduce Denise Dumas por Telefe-, y habló de cómo se prepara para ser parte de una gira, haciendo referencia a que le demandará estar mucho tiempo fuera de su casa. “Estoy re preparada”, dijo la actriz y agregó: “Mis hijos grandes viven afuera los dos. La que vive conmigo, porque está separada, es mi hija, que está con mi nieto, pero ya dentro de poquito se van”.

Mía Flores Pirán con su hijo Ramsés en brazos

De inmediato, Denise Dumas interrumpió a su invitada y le advirtió que no estaba al tanto de que la pareja se había separado. “Creo que metiste la pata”, le comentó Analía Franchín. Pero Ginette aclaró: “No, ellos lo dicen porque están muy bien y en buenos términos”.

Luego, llenó de halagos a la familia de su ahora ex yerno, los Ortega, encabezada por Evangelina Salazar y Palito Ortega, quienes recientemente cumplieron 55 años de casados. “Son una familia maravillosa, a Mía la tratan bárbaro”, dijo Reynal y hasta bromeó con su vínculo con Luciana Salazar: “Ahora es mi prima”.

“Lo que deben ser los ravioles del domingo...”, comentó Denis Dumas en referencia a los almuerzos familiares. “No me invitaron todavía”, respondió la actriz y agregó: “Fuera de joda, son todos divinos, artistas, súper inclusivos. A mi hija la adoran. Tenemos un nietito en común que es un tesoro”.

Ginette Reynal

Y aprovechando la oportunidad de que la propia Ginette Reynal mencionó a su nieto Ramsés, en el programa que antes conducía Florencia Peña le preguntaron por su rol de abuela. “¿Cómo soy? Así como soy con vos”, le dijo a Denise Dumas y agregó: “Me divierte, me gusta transgredir las cosas que le dice la mamá. Tengo mucha paciencia y ayudo a Mía en todo lo que puedo: me lo quedo, duerme conmigo”.

También definió a su hija como “una mamá con límites súper laxos, le permite bastante todo”. Y sobre su nieto, resaltó que “tiene un carácter”. “Es doble Aries Leo. Es de Aries con ascendencia en Aries y luna en Leo. ¡Es puro fuego!”.

Por su parte, reveló cómo fue la charla que tuvo con su hija cuando la modelo le contó que con Luis Ortega habían tomado la decisión de separarse. “Por favor, vení a casa”, le pidió a Mía por ese entonces. “A mí me encanta que estén en casa -agregó- Me da mucha pena que por ahora, porque nunca se sabe, no hayan podido resolver sus temas de pareja. Porque él es divino. Lo amo a Luis, es una excelente persona y un excelente padre”.

Y analizó: “Las parejas hoy en día son distintas, tienen compromisos diferentes. Nosotros tenemos la suerte de estar viviendo en una era donde se terminaron los libritos. No hay una forma de hacer las cosas, hay muchas”.

Ramsés Ortega nació el 4 de abril del 2019 y sus padres se tomaron cuatro días para decidir qué nombre le pondrían. Después de 96 horas, Luis y Mía eligieron llamarlo Ramsés: es de origen egipcio y su significado es “hijo del dios Ra”. “Les contó bastante encontrar el nombre para su niño: al pequeño Ramsés lo definieron con cuatro días de nacido”, contó por ese entonces Ginette Reynal en el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi.

