La emotiva propuesta de Zaira Nara para homenajear a Gerardo Rozín

Zaira Nara y Gerardo Rozín fueron los anfitriones de Morfi, todos a la mesa, desde 2017 hasta diciembre 2019

La muerte de Gerardo Rozín conmovió a todas las figuras del ambiente. Tan es así que fueron muchos los que se acercaron el sábado hasta la cochería Caramuto, ubicada en la avenida Independencia del barrio porteño de Almagro, para darle el último adiós. Una de ellas fue Zaira Nara, con quien el recordado productor condujo Morfi, todos a la mesa, desde 2017 hasta diciembre 2019, año en que la conductora se despidió de los espectadores con la noticia de que sería mamá nuevamente junto a Jakob Von Plessen.

“Llegó un punto en que formó parte de mi familia. Nos nos veíamos hace un tiempo por la pandemia. Yo había tenido mi segundo hijo y también por cómo estaba él, así que cuando me dijo de encontrarnos sentí que era por algo, y hablamos de temas realmente importantes”, expresó la modelo a la salida del velatorio.

Sobre el recuerdo que conserva del último café que compartieron, comentó que se pusieron al día sobre temas laborales, pero también abordaron cuestiones del plano personal. “Lo vi que estaba pasando un momento triste, cercano a lo que hoy terminó pasando. Pero como él tenía ese humor ácido, trataba de sobrellevar la situación, pero él sabía muy bien lo que estaba pasando”, aseguró. “Yo tomé esa frase como parte de su humor, como teníamos esa relación de hacernos chistes, pero él tenía en claro lo que estaba pasando, y me quedo con que fue una persona muy sincera, fue único y especial”, concluyó.

Lo cierto es que en las últimas horas, además de recordarlo, Zaira compartió una story en Instagram en la que hacía un contundente pedido a Telefe, canal en el que Rozín era figura. Con una foto del estudio desde el cual salía al aire La Peña, escribió: “Estudio Gerardo Rozín. Para mí ya se llama así. Porque era, es y será su lugar”.

La iniciativa de Zaira Nara para homenajear a Gerardo Rozín

El próximo domingo, el canal emitirá un programa especial en homenaje a Gerardo, que será conducido por Iván de Pineda y Jésica Cirio, los anfitriones que lo iban a reemplazar este 2022. Y quizás, ese día se anuncie que se hará realidad la iniciativa que propuso la hermana de Wanda.

“Desde la primera reunión que tuvimos, en la que me dijiste: ‘Armé este programa para vos, en 15 días me bajo’, y yo tan desconfiada te dije: ‘Mira si te vas a bajar de un éxito en Telefe’, y así fue”, relató Zaira en el comienzo del emotivo texto que eligió para recordar a su colega en las redes sociales. “A los 15 días después de prepararme y darme las herramientas necesarias, te bajaste y me dejaste al mando del programa. Y ahora, hace unos días tuvimos una reunión tan linda, la cual te agradezco tanto, en la que hablamos de un proyecto que hubiera sido tan importante para ambos, en el que una vez más me tenías en cuenta para pisar fuerte, cuando yo creía que me quedaba enorme”, agregó. Al igual que otros testimonios, la modelo destacó la creatividad que mantuvo el productor hasta el final de sus días, generando contenido en todo momento.

El conmovedor posteo de Zaira Nara sobre Gerardo Rozín

“Confiabas más vos en mí, más que yo misma. En esta última reunión tampoco te creí, me dijiste: ‘Me estoy muriendo’, y yo como siempre desconfiada y un poco tratando de seguir con nuestro humor, no te creí, ni te quise creer”, reveló.

