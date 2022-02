La inesperada reacción de Laurita Fernández cuando apareció el doble de Federico Hoppe en Bienvenidos a Bordo

La sorpresa de Laurita Fernández con el doble de Fede Hoppe en Bienvenidos a Bordo

Bienvenidos a bordo (El Trece) es toda una caja de sorpresas que se abre cada tarde y en la que el juego de los “parecidos” es la estrella, tanto para quienes siguen el programa desde sus casas como para quienes lo están presenciando en el estudio. E incluso es un fenómeno de redes que se viraliza: es que siempre surge alguna situación desopilante, un poco confusión, algo de misterio y mucha risa.

Así, este jueves un participante presentado como Daniel de Lugano sorprendió a Laurita Fernández, conductora que reemplaza a Guido Kaczka, con un parecido muy “familiar” con respecto a ella. Apenas le abrió la puerta, Laurita se quedó sin palabras y atinó a reirse: “A mí se me vino alguien pero me lo voy a guardar”, dijo ella al darle la bienvenida.

Una vez en el set, Barby Franco señaló: “¡Ay, sí, es igual!”. Y Francesca, una de las azafatas del ciclo, coincidió con la modelo invitada. Así, las dos intercambiaron su parecer al hablarse al oído y Franco después se dirigió a la conductora: “Y vos lo conocés”. Pero para agregar un poco de confusión, Valentina, la otra azafata del programa, dijo que también sabía de quién se trataba y arriesgó: “¡Es el Chato Prada!”, provocando las risas de todos en el piso.

Laurita Fernández se sorprendió con el doble de Fede Hoppe en Bienvenidos a Bordo

“No era el Chato, pero va por ahí”, dijo el participante como para dar una pista. Y ahí Laurita no tuvo dudas. “¡Ay! Tenía a otra persona que nada que ver, pero ahora que te veo... ¡Qué impresión! Claro, sí...”, dijo la conductora, tentada de la risa. Sin mencionar de quién se trataba, Fernández le pidió un par auriculares a un camarógrafo y se los pasó a Daniel. Y le pidió que se quedara el resto del programa y lo hizo ocupar el rol de productor: “¿Te puedo poner esto? ¿Te podés parar ahí? Así, al lado de la cámara. Haceme señas. Yo hablo y vos habla, haceme señas”, le decía Laurita.

Así, Daniel comenzó a gesticular y a reírse de la misma manera en que lo hacía su parecido, logrando una gran imitación. Sin que nadie lo nombrara explícitamente, todos allí sabían que se trataba nada más y nada menos que de Federico Hoppe, histórico productor de ShowMatch (El Trece) y quien fuera pareja de Laurita Fernández entre 2014 y 2016. “Tremendo”, dijo Daniel como Hoppe. Y Laurita estalló en una nueva carcajada: “Sabés que usa la misma palabra, ¿no?”

“¿Te podés quedar todo el programa acá? Vos hacé señas, todo...”, le insistió Laurita a Daniel para que asuma el rol de productor. Así, vieron juntos el segmento del sapukai y también le indicó que había tiempo para un solo parecido más. En tanto, las redes sociales también estallaron con el parecido. “Un capo el parecido de Hoppe. Se puso la 10, re en el personaje estaba”, dijo una usuaria. Otra expresó: “Me estoy muriendo de risa. Laurita recibe a Hoppe, es re parecido”.

Laurita Fernández y Federico Hoppe en ShowMatch

La semana pasada, una participante también sorprendió a Laurita al presentarse como la doble de ella misma. “¿Hay un gesto que te haga ser más parecida a esa persona?”, insistió Laurita. Ahí, Yami se acomodó el pelo y sonrió tirando la cabeza hacia atrás. El gesto hizo que Francesca se diera cuenta de quién se trataba y dio un grito emocionado. Pero cuando la conductora le pidió que arriesgara, la asistente le dijo que prefería que lo sacara ella. Al notar que Laurita no se daba cuenta, Francesca le dijo: “¡Sos vos!”. “¿Sos yo? ¿Soy yo?”, preguntó, entre aturdida y divertida. Cuando la participante le confirmó que sí, que era su doble, la ex novia de Nicolás Cabré estalló en una carcajada: “¡Noooo! ¿Yo me río así? Esto es muy genial”.

SEGUIR LEYENDO: