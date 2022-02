Germán Martitegui tuvo que escupir el plato de Ernestina Pais en Masterchef Celebrity: “Cociná en tu casa, no acá”

German Martitegui, asqueado con el plato de Ernestina Pais (Video: "Masterchef Celebrity" - Telefe)

Luego de una semana en la que, debido a que varios participantes se contagiaron coronavirus al mismo tiempo, no hubo eliminado y Mica Viciconte se quedó con el “delantal dorado” que le otorga inmunidad por una semana, finalmente este domingo se retomó en Masterchef Celebrity la gala de eliminación que había quedado pendiente. De esta forma, Paula Peque Pareto, Mery Del Cerro, Luisa Albinoni, Ernestina Pais, Malena Guinzburg y Mica Viciconte (quien comenzará a disfrutar de su beneficio si logra superar el desafío de esta noche) se enfrentaron en una difícil prueba para seguir conservando su lugar en la competencia.

En este sentido, el jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui dio a conocer la consigna, que se iba a dividir en dos partes. En primer lugar, tuvieron que cocinar un plato en tan solo 15 minutos, con la única condición de que debían utilizar uno de los dos pescados que les fueron otorgados (corvina y pejerrey).

Fue durante la degustación cuando se vivió un tenso momento con la ex conductora de CQC. El dueño de Tegui fue a probar su preparación, pero mientras lo hacía comenzó a notarse que su expresión iba transformando su cara, en clara señal de repulsión a lo que estaba comiendo. Mientras trataba de quitar el pescado de su boca, se vio la preocupación de la periodista. “¡Uy, el mío, el mío!”, exclamó la concursante. “Tiene todas las escamas”, le dijo el chef a sus colegas, que trataban de socorrerlo. “¿Puede ser un agua, por favor?”, le pidió Donato a la producción, mientras Ernestina se reía. “Bueno, me quedó una espina, chicos, no es tan grave”, se justificó ella.

Ernestina Pais olvidó sacar las escamas a su pescado y Germán Martitegui casi lo escupe

“Casi matás a un jurado”, le reprochó Santiago del Moro. “Pensé que le había sacado todas las espinas, perdón”, le respondió Pais. A lo que Betular le retrucó: “No son espinas, son escamas”. “Son escamas”, lo avaló Germán. “Ah, ¿una escama?”, preguntó ella. “No, mil”, sentenció Martitegui, molesto. Tratando de atenuar su error, la participante señaló: “Bueno, pero yo lo dejo, ustedes coman el pescado, no la escama”, lo que provocó una risa sarcástica de el ex jurado de Bafe Off. Indignado, Germán cerró: “Vos cociná en tu casa, no acá”. En tanto, en el backstage la conductora fue consciente de que ya no tenía chances de superar la prueba: “Agarrame en un cajón con dos rueditas, llevame y tirame al Riachuelo”, expresó.

En tanto, la ganadora de ese mini desafío fue Mery, quien fue muy elogiada y logró subir inmediatamente al balcón y continuar en la próxima ronda. Sin embargo, el chef italiano sorprendió al anunciar que había otra ganadora: la judoca, que también tuvo el beneficio de pasar a la próxima semana.

Lo cierto es que con solo cuatro concursantes en la cuerda floja, comenzó el segundo desafío, que consistía en cocinar el pescado restante, en 45 minutos. Hubo un instante en el que Albinoni pareció querer abandonar la competencia, pero fue Viciconte quien la contuvo y la ayudó a seguir adelante. Una vez finalizado el tiempo, el jurado salvó en primera instancia a Mica, a quien consideró como la mejor de la noche. Luego, decidió que Malena también siguiera en el reality gastronómico y, de esa forma, todo quedó entre Luisa y Ernestina. Fue Damián el encargado de anunciar a la flamante eliminada: “La cocinera que abandona hoy Masterchef Celebrity es...Luisa”.

Acto seguido, Donato pidió permiso para expresarle unas sentidas palabras a la actriz: “Desde que pasó Luisa por esta cocina, nos alegró el día de la noche a la matina. Hemos comido platos ricos de arroz, carne y hasta caneloni. Así que vamos a extrañar la comida de la Albinoni”, dijo en forma de verso”. Y tanto Betular como Martitegui también le brindaron una cálida despedida, en la que se notó la emoción en sus rostros. “No tengo más que palabras de agradecimiento, no solamente a vos (por el conductor), a los maestros, los admiro y aprendo constantemente, a los productores, a todos. No quiero ponerme mal...lo que sí descubrí a mis compañeros. Chicos, descubrí que para estar acá hay que estar un poco loco, y yo estoy loca y esta locura me encantó. Gracias por esta oportunidad a mi edad”, se despidió la flamante eliminada.

SEGUIR LEYENDO: