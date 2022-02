El percance que sufrió Emilia Mernes durante su viaje a Italia con Duki: “Esperando recuperarme”

Durante sus vacaciones en Italia con Duki, la cantante Emilia Mernes sufrió un percance (Instagram)

Luego de seis meses de encuentros, desencuentros, rumores y desmentidas, Emilia Mernes y Duki blanquearon su relación a finales del año pasado. Fue el referente del trap local el encargado de anunciarlo con un elocuente posteo en su cuenta de Instagram. Una apasionada foto que no dejaba lugar a dudas y que de inmediato se disparó en los rankings del ciberespacio, ya que los fanáticos de ambas partes celebraron el vínculo oficial de la pareja y posicionaron en los primeros puestos de las tendencias de Twitter el nombre de la ex Rombai.

Desde entonces, todo es felicidad entre ambos, que luego de asistir a la boda de Ricky Montaner y Stefi Roitman encararon juntos sus vacaciones y enfilaron rumbo a Italia. Pero hasta en los cuentos de hadas suele haber peros, y no todo fue color de rosa en sus primeros días en la península. Ya sus fans habían advertido la escasa participación en redes de la influencer, a quien siguen más de cuatro millones de personas. Y durante este sábado, llegó la explicación en forma de stories.

Emilia comenzó su relatocon un video en modo selfie, sonriendo a cámara y rodeada por stickers de mariposas, estrellas y corazones. “Renací como el Ave Fénix”, escribió al pie, como preludio a la historia que tenía para narrar. “El segundo día que llego a Italia, me intoxico. Ya era raro que venía todo muy bien. Y bueno, me intoxiqué con pasta, que es mi comida preferida”, reveló la cantante entrerriana, que al pie escribió un mensaje alentador para sus seguidores: “Ahora ya toy mejor”.

“Imagínense lo intoxicada que estaba que hice fiebre. Pero bueno, ya estoy. Ya está. Ahora a seguir disfrutando del viaje”, continuó la cantante con algo de resignación, pero esperanzada en que el malestar haya quedado atrás. Luego agregó que estaba viviendo un sueño al conocer el país europeo y que ansiaba estar cuanto antes al cien por cien para poder disfrutar de su gastronomía típica: “Estoy esperando recuperarme para volver a comer pasta, obvio”.

El que no parece tener problemas físicos es su pareja. Ya que el siguiente video, esta vez sin volumen, lo muestra a Duki sentado en un típico restaurant italiano aguardando que llegue su plato. Para matizar su espera, una copa de cerveza espumante a medio llenar. “Mi amor, mi vida”, escribió la entrerriana al pie, mientras hace zoom a su novio.

Duki y Emilia en el casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner

Luego de un sinfín de rumores, Duki y Emilia blanquearon su romance una madrugada de diciembre. Fue el creador de Desde el Fin del Mundo el que publicó la romántica postal donde se lo ve besando a la artista oriunda de la provincia de Entre Ríos. Con un emoji de corazón como epígrafe, el posteo empezó a recopilar likes sin parar. En diez horas superó los 2,3 millones de “me gusta”, y Emilia no tardó en decir presente en los comentarios con gran picardía: “¿Quién será esa divina?”. Frente al espejo, ambos se fundieron en un beso mientras Duki sacaba la foto con su celular.

El casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner fue su primera gran aparición pública. A pesar del hermetismo que rodeó a la boda y de la imposibilidad de asistir al festejo con los teléfonos celulares, Emilia fue una de las más activas en la previa, mostrando su look en redes, algo qeu también hizo su novio aunque de manera más recatada. Donde no hubo frenos fue en el festejo, cuando subieron al escenario e hicieron saltar al público con “Como si no importara”, el hit a partir del cual surgieron los rumores de un noviazgo entre ambos.

