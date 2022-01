El insólito mensaje de Lourdes Sánchez a un reconocido galán internacional

Lourdes Sánchez, una fiel seguidora de "Café con aroma de mujer"

Café con Aroma de Mujer es sin dudas una de las series del momento. Es que la remake que hizo Netflix de la telenovela colombiana de 1994 generó miles de adeptos y es una de las más vistas de la plataforma.

Y entre los fans que cosechó, se destaca Lourdes Sánchez, que este miércoles confesó en sus stories que se puso en contacto con el protagonista, William Levy. “Les juro que le escribí para felicitarlo por su gran actuación”, comenzó contando. Y continuó: “¿Quieren ver qué le puse?”.

Acto seguido, mostró la captura del chat en la que se leía su mensaje: “¡Dios mío no puedo dejar de ver! ¡Estoy fan! Excelente tu actuación”, le expresó. Y agregó para sus seguidores, con un emoji al que le crece la nariz: “Che, que mal pensados, de veras que le quería felicitar”. Inmediatamente, se filmó completamente desconsolada y anunciando que ese fue el final de la conversación con Levy: “¿Hubo respuesta? Para mí porque no me sigue...”. Y cerró, divertida: “Amorr que actriz”,

Lourdes Sánchez mostró el mensaje que le envió a Levy pero se mostró dolida por no recibir respuesta

La reacción final de Lourdes Sánchez

William interpreta en esa ficción a Sebastián Vallejo, hijo de Octavio Vallejo, dueño de la hacienda Casablanca. Con sólidos antecedentes en distintas telenovelas, su primer éxito fue como participante en un reality mexicano: La isla de la tentación, emitido en 2002. Desde entonces formó parte de distintas producciones de Telemundo para en 2010 incorporarse a Televisa con Mujeres asesinas. Después vendrían Triunfó el amor, La tempestad y Dancing With the Stars, hasta que en 2014 llegó a Hollywood de la mano de The Single Moms Club: por sus rasgos, llegaron a compararlo con Brad Pitt.

Además, también se dedicó al modelaje y hasta tuvo participaciones en videoclips de grandes artistas. En 2010 fue la cara de D&G y un año más tarde Jennifer López lo convocó para el video de la canción “I’m Into You”.

William Levy, Carmen Villalobos y Laura Londoño protagonizan "Café con aroma de mujer". (Netflix)

Sin embargo, al actor de 41 años nada le resultó sencillo. Nacido en Cójimar, una localidad de poco más de 20 mil habitantes situada a 7 kilómetros de La Habana, la parte más difícil la vivió cuando su padre los abandonó a él y a sus dos hermanos. Según el testimonio del actor, se fue de un día para el otro y no volvió más. El niño fue criado por su madre, con la ayuda de sus abuelos maternos. “Con mi familia vivíamos con solo un cuarto de pollo por persona al mes, un pan por persona al día y raciones de comida limitadas: yo siempre tenía hambre”, recordó Levy tiempo atrás. “No teníamos lujos como pasta de dientes, así que usábamos carbón y bicarbonato de sodio”, relató.

A sus 15 años, su madre había formado pareja nuevamente y su padrastro, que lo crió como si fuera su hijo de sangre, consiguió asilo político en Estados Unidos. Allí terminó el colegio, en el que se destacó como beisbolista. Gracias a sus habilidades deportivas, consiguió una beca universitaria y comenzó a estudiar Administración de Empresas, pero a mitad de la carrera, tras dos años allí, decidió alejarse. No era muy buen estudiante, y sus aspiraciones estaban en otro lado, más vinculadas a la interpretación y a las ganas de entrometerse en el mundillo artístico. Gracias a un cazatalentos dio sus primeros pasos como modelo de la mano de la empresa Next Models para luego dar el salto a la actuación.

