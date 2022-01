Entre cowboy y Barbie: el particular look de Cande Ruggeri en su festejo de cumpleaños

Cande Ruggeri celebró sus 30 (@caleruggeri)

“Mucho amor, gracias”, escribió Cande Ruggeri en el posteo de Instagram en el que compartió el álbum de fotos de su cumpleaños. Con un vestido rosa, bota texanas blancas, gorro de cowboy y rodeada de amigos, la modelo e influencer celebró sus tres décadas y mostró los detalles de la fiesta.

“Bienvenidos 30. Soy muy feliz. Cumplí años rodeada de amor. Llegaron los 30 y me pone feliz el camino que hice hasta ahora, mis amigos que son incondicionales, la familia que tengo que me dio valores del carajo, mi novio que es el mejor compañero del mundo, mi trabajo que me hace muy muy feliz. Les juro que si hacen las cosas bien, con amor y dedicación todo llega. Gracias a todos por los mensajes”, escribió en otro posteo la hija del campeón de México ‘86.

Cande Molfese, entre las amigas famosas de Ruggeri

Cande Ruggeri con su cuñada en su cumpleaños número 30

Cande Ruggeri, rodeada de amigos

Lizardo Ponce y el Pollo Álvarez, entre los amigos famosos de Cande Ruggeri

Entre los invitados famosos se hizo presente su tocaya y amiga Cande Molfese, Lizardo Ponce y el Pollo Álvarez, además de amigos de ella que no son conocidos. También estuvo su novio, Nicolás Maccardi que le dedicó un posteo: “Que lindo verte tan feliz. Te amo y que disfrutes mucho tus 30″.

Globos metalizados rosa que formaban el número 30, una torta con tres decenas de velitas rosa en forma de corazón y guirnaldas a tono hacían juego con el look de la homenajeada: vestido corto rosa pastel con tajo y flecos en un costado y espalda descubierta, uñas pintadas del mismo color, sobrero de cowboy rosa con flecos y stras y botas texanas blancas.

Cande y su novio Nicolás Maccardi

(@caleruggeri)

El año pasado la modelo había participado del certamen de ShowMatch, La Academia , y había dicho que su novio le prometió que si llegaba a la final, cosa que no ocurrió, se casaban. En su paso por el concurso además, recordó su relación con Cachete Sierra: “Tuve una experiencia no tan linda con un novio del ambiente, yo sufrí mucho, y por eso me presentaron a alguien que no era conocido”.

En diálogo con Teleshow había explicado: “Por ahí al principio no me supe expresar con él acá, y la verdad que afuera, en el make up, cuando nos maquillamos los dos, tenemos la mejor. Él viene siempre a saludarme, yo lo saludo cuando llego. Y cuando a mí me preguntaron qué pasó con él, si me rompió el corazón, yo dije que sí pero porque era muy niña y me enganché más de lo que debía. Fue hace un montón de tiempo, y de las cosas malas se aprende, hay que seguir adelante”. Pero se sinceró: “Me molestó un poco que me haya negado como novia, pero de los errores se aprende, uno mejora y busca cosas que le hagan bien. Y por suerte ahora estoy muy bien con una persona que me hace demasiado bien”.

En una charla con este sitio alguna vez contó cómo fue crecer con un papá famoso. “La exposición de mi papá es de muy chiquitita, íbamos a comer afuera y ya le pedían una foto, un autógrafo, me acostumbré un poco. Para mí tenía un trabajo normal, pero le recriminé siempre que no llegó a mi parto, no llegó justo cuando nací entonces siempre le decía ‘che, pá, ¿no querés comprarme un jean? Mirá que no llegaste a mi parto’. Siempre lo amenazaba con eso, entonces su respuesta era ‘bueno, dale, vamos’, siempre le terminaba ganando. Por eso bailó conmigo en mi segundo Bailando y me dijo: ‘Voy a bailar, pero nunca más en la vida me podés decir que llegué tarde a tu parto, esa carta no me la jugás má'”.

SEGUIR LEYENDO: