El álbum de fotos de Jujuy Jiménez nadando desnuda en Córdoba

Jujuy Jiménez disfruta de unas vacaciones en la provincia de Córdoba junto a su novio, el polista Bautista Bello (Foto: Instagram)

Sofía Jujuy Jiménez y su novio, el polista Bautista Bello, están atravesando por un gran momento en pareja. Después de haber recibido el Año Nuevo con una fiesta multitudinaria en Punta del Este, con amigos y familiares, llegó el momento de unas relajantes vacaciones. ¿El destino? Los ríos y sierras de la provincia de Córdoba.

Así, entre días soleados y con muchas actividades al aire libre, la modelo se dejó tentar por la naturaleza y se sacó toda la ropa para bañarse en uno de los ríos de la localidad de Jesús María. “La seguidilla de atrás pa’ lante”, escribió Jujuy en el epígrafe del álbum de fotos que compartió en su Instagram: en las primeras fotos del mismo, se la ve completamente desnuda, mientras que en las últimas luce vestida e, incluso, mimándose con Bello.

Sofía Jujuy Jiménez se desnudó por completo para darse un chapuzón en un río de Córdoba (Foto: Instagram)

Jujuy y Bautista blanquearon su romance a fines de septiembre y a las pocas semanas ya no tuvieron problema en dejarse ver en público. Incluso en octubre del año pasado viajaron juntos a Jujuy para que él conociera a toda la familia de ella que allí reside. El joven de 31 años es polista y tiene un nene de siete años, también de nombre Bautista.

Sofía Jujuy Jiménez nadó desnuda en un río de Córdoba. Aquí se la ve de la mano de su novio, el polista Bautista Bello (Foto: Instagram)

En cada oportunidad, la pareja se muestra más enamorada que nunca. Sin embargo, en las últimas semanas, Rodrigo Lussich mostró algunas pruebas de que Wanda Nara estaría interesada en Bautista. El periodista aseguró que se trata de una “revancha” de la empresaria contra el jugador del PSG.

“La relación (con Mauro) está terminada y Wanda está dispuesta a encarar el mundo y darse ciertos permisos”, aseguró en Intrusos (América). Y reveló que la hermana de Zaira Nara suele ponerle “me gusta” a publicaciones de Instagram del joven de 31 años. “Ella elige fotos viejas y le pone like como una señal de que está libre. Empieza a construir su venganza. Estos likes no estaban hasta hace pocos días. Y Wanda no lo sigue en Instagram”, manifestó Lussich sobre la táctica que usa la mediática en las redes sociales.

Después de haber recibido el Año Nuevo en Punta del Este, Sofía Jujuy Jiménez disfruta de unas vacaciones en Córdoba (Foto: Instagram)

Lo cierto es que Teleshow se contactó con la modelo, y dio su palabra sobre este episodio. “Me causó mucha gracias que salga esto encima ahora porque en realidad esto sucedió en diciembre. Yo estaba en Jujuy pasando Navidad con mi familia, y Bauti me cuenta: ‘No sabés, qué gracioso, de repente veo muchos likes de Wanda y me pareció muy raro´. Él no entendía, y yo pensé que me estaba jodiendo y le dije: ‘¿Qué buscará?’´. En un momento fueron varios likes seguidos y por eso le llamó la atención”, comenzó explicando.

Sofía Jujuy Jiménez y Bautista Bello están juntos desde septiembre de 2021 (Foto: Instagram)

Y continuó: “Es como querer llamar la atención del otro, como un toque instagramero, pero nos reímos cuando nos contó. Fue raro, ni idea qué estará buscando, pero me reí y me pareció irrelevante”. “No sé por qué saltó esto ahora en enero, se ve que hay gente que investiga, no sé. Pero la verdad es que Bauti es una bomba, cualquier chica le puede dar like, no me genera celos porque sé quién soy lo que tengo para ofrecer y desde dónde está construido nuestro amor”, aseguró.

En tanto, luego de haber sido vistos en la playa, la lente de Teleshow también captó a los novios en un restaurante emblemático de José Ignacio, acompañados por un grupo de amigos. Ambos lucieron looks veraniegos: ella dejó a la vista la parte de arriba de su bikini verde militar, que combinó con un short blanco y una capa sin mangas del mismo color, y completó con sandalias negras: y él optó por una camisa manga corta estampada y un short negro, que complementó con un un sombrero de paja. A ninguno de los dos les faltó el accesorio más importante: sus respectivos anteojos de sol.

