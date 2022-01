Jimena Barón mostró un tatuaje en letras chinas y reveló que fue engañada: el increíble significado

Jimena Barón

La última semana, Jimena Barón se instaló en una casa de un barrio privado junto a su hijo Morrison -de su relación anterior con Daniel Osvaldo- su representante Lucas Biren, y sus músicos. El objetivo era claro: decidieron mantenerse aislados y trabajar en lo que será un 2022 muy musical en la carrera de la cantante, que se había visto obligada a posponer sus proyectos por la pandemia del coronavirus. Por caso, todos se hisoparon antes de reunirse. Así como también se testeó cuando regresó a su casa con su hijo. “Ambos negativos”, celebró este lunes en las redes sociales. Y más tarde hablaría de la importancia de este último control.

En tanto, desde la casa en la que trabajó en sus próximos lanzamientos musicales, la intérprete de La Cobra y La Tonta fue compartiendo fotos y videos de su estadía en la que, además, aprovechó que el inmueble tenía una pileta y se refrescó en ella. En su cuenta de Instagram, publicó fotos tomando sol en bikini, en las que se dejaron ver los distintos tatuajes que la actriz lleva en su piel.

Y entre todas las fotos que fue publicando con el correr de los días en la red social en la que tiene casi seis millones de seguidores, una usuaria reparó en un particular tatuaje: una letra china que la actriz tiene en la parte baja de la espalda.

“¿La letra china qué significa?”, quiso saber la internauta. Jimena no dejó pasar por alto aquella pregunta que sobresalió entre los miles de comentarios que recibió la publicación, y respondió con la total sinceridad: “Me dijo el tatuador que era ‘dulzura’”. En su adolescencia, la actriz quiso llevar aquella palabra en su piel. Sin embargo, su experiencia y su paso por Nueva Zelanda -allí vivió y trabajó, entre otras cosas, de mesera- le hicieron saber que en verdad su significado era otro, aunque también tenía que ver con la dulzura. “Pero una amiga china, cuando viví en Nueva Zelanda me dijo que significa POSTRES”, resaltó en mayúsculas- Y, por si alguno tenía dudas, aseveró: “Tengo tatuado POSTRES- otra vez reforzó la maýuscula- en el culo”.

Lejos de enojarse, la actriz -a quien la caracteriza su buen humor- se lo tomó bien y no tiene intenciones de quitarse ese tatuaje o bien, hacerse uno arriba para taparlo.

Jimena Barón habló del fallido tatuaje que se hizo en su adolescencia

Este lunes por la mañana, Jimena Barón sorprendió a su hijo Morrison al contarle que mañana, martes, viajarán juntos a España. Se lo dijo luego de haberle informado que los hisopados que se hicieron dieron como resultado negativo. Y si bien no precisó las ciudades que recorrerán, expresó su alegría de compartir un viaje, ya que desde hace dos años y cuatro meses que no se iban al exterior juntos: la última vez había sido a México, en donde disfrutaron de la playa y las instalaciones de un hotel all inclusive.

Del calor de la Argentina al frío de España: madre e hijo harán las valijas durante este lunes y emprenderán un nuevo viaje con el que, además de millas, sumarán anécdotas y experiencias únicas. De esta manera, los próximos días -y el tiempo que permanezca allí- , la ex integrante del jurado de La Academia compartirá en sus redes sociales fotos y videos de las aventuras nuevas que vivirá junto a su hijo durante sus vacaciones.

SEGUIR LEYENDO: