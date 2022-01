Amor por la Patagonia y Buenos Aires: las estrellas internacionales que eligieron Argentina como destino turístico

Algunos de los famosos que eligieron a Argentina como destino

“Esta foto fue sacada cinco minutes (sic) después de llegar a Buenos Aires por la primera vez en tres años. No podía parar de llorar de la emoción. Esperemos que este año sea uno que nos deja unirnos con la gente y los lugares que queremos tanto. Un beso grande y feliz año a todos… cuídense”, escribió feliz en sus redes sociales Anya Taylor-Joy, la protagonista de Gambito de Dama, tras arribar a la Argentina, país donde se crio y que elige para vacacionar cada vez que su agenda, y ahora la pandemia, lo permite.

Anya Taylor-Joy en Argentina

Como ella, muchos artistas internacionales eligieron la Argentina para vacacionar. Desde la ciudad de Buenos Aires hasta los rincones más inhóspitos de la Patagonia, deleitan a visitantes de todo el mundo. La mayoría de las veces ellos intentan pasar desapercibidos, hasta que algún local los reconoce y los fotografía y su imagen en el país se hace viral.

Así fue el caso de Scarlett Johansson que en el 2018 paseó por El Calafate con Colin Jost y fue captada por los usuarios de las redes sociales que compartieron su imagen. Antes de ir al Sur, la protagonista de Match Point había estado paseando anteriormente por Buenos Aires.

Antes de la pandemia un joven de Ushuaia hizo viral su alegría tras haberse encontrado en sus pagos nada más ni nada menos que a Ed Sheeran, quien también estaba tomando como en los casos anteriores, unos días de descanso e intentaba pasar desapercibido. En su visita a la Argentina también estuvo en el Jardín Japonés.

“Es muy loco todo. Porque si una semana atrás me decías que hoy iba a conocer a la persona que admiro y me inspiró muchísimo en lo que hago, no te creía... Pero las vueltas de la vida son así. Cuando menos lo esperás, pasan las mejores cosas.. O eso creo yo.. Posta que todavía no caigo que hoy estuve parado al lado de Ed, que la única vez que lo había visto en vivo fue en un recital con miles de personas”, había dicho en Instagram el joven fueguino con el que el británico se fotografió.

Otra que quedó fascinada con el paisaje sureño fue Michelle Pfeiffer. “Lo sé, todo está mal. Los lentes. El sombrero. Pero la Patagonia es perfecta. Dicen que podés pasar por todas las estaciones en un día”, escribió la actriz en Instagram en el 2019 junto con verde de fondo.

Michelle Pfeiffer en la Patagonia

Fanático del polo Tommy Lee Jones elige la tierra de los mejores en la disciplina para practicarlo. Amigo de Adolfo Cambiaso, todos los años pasa unos días en la Argentina para jugar a uno de sus deportes preferidos. Desde hace casi dos décadas el artista tiene un rancho en el barrio Santa María de Lobos donde disfruta del aire libre y de sus caballos. Tal es su fanatismo que su mujer, Dawn Lauren, en el 2019 participó del abierto femenino de Polo.

El protagonista de Bohemian Rhapsody, Rami Malek redobló la apuesta y hasta vivió en Palermo. “Es un lugar al que siempre quise ir y la pasé genial. No puedo olvidar a esa gente tan hermosa, la calidez. Conocí buenos amigos. Viví en Gurruchaga y Paraguay, además me hice muy fanático del Fernet”, dijo hace un tiempo a Infobae.

Travolta comprando medialunas en Castelar

Hace unos años se hizo viral una imagen de John Travolta comprando medialunas en una reconocida cadena en el barrio de Castelar. La estrella de Hollywood había venido a celebrar el cumpleaños de Roby, el dueño del local y primo de su mannager, con quien mantiene una fuerte amistad y son compañeros de viajes.

