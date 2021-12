El jugado tatuaje de Laura Esquivel en homenaje a su novio: “Te dejé visible en mi piel”

Laura Esquivel y su novio, Facundo Cedeira (@facucedeira)

Una imagen vale más que mil palabras. Y Laura Esquivel eligió marcar su cuerpo para toda la vida con la inicial del nombre de su novio, Facundo Cedeira, con quien está hace cuatro años en pareja. La actriz compartió en sus redes sociales el romántico gesto: allí se ve la foto de la F que decidió tatuarse en su muñeca.

“Un día te dejé visible en mi piel para saber que llegaste para dejar tu marca en mí”, comienza el emotivo texto que publicó la cantante junto a la publicación en la que también agregó un video de su pareja entonando un tema en la guitarra. “Te presento ante la vida como mi novio, pero sos mucho más que eso. Acá el título queda corto: sos una persona que trascendió en mi vida”, agregó quien interpretó a Claudia Villafañe en su adolescencia en Sueño Bendito, la serie de Diego Maradona.

De inmediato, le dedicó unas conmovedoras palabras al joven. “Sos alguien que hizo y hace un bien en mí, sos alguien a quien le tengo admiración, sos quien confió en mí cuando yo no podía hacerlo”, continuó la actriz y describió a su pareja como un hombre lleno de “felicidad, bondad, cambio, esperanza y fe”.

Laura Esquivel se tatuó la inicial de su novio

“Sos todo lo bueno, sos futuro, sus familia, sos ese abrazo que necesito, sos aventura, sos iniciativa, sos sacrificio, sos perseverancia”, siguió calificando Laura Esquivel a Facundo Cedeira, quien, según su perfil en las redes sociales -donde tiene más de 24 mil seguidores-, se desempeña en la UCR, en el Comité Débora Pérez Volpin y también el Movimiento Juvenil Xeneize, como hincha de Boca Juniors.

“Todo esto que sos me lo brindás cada día para que yo, con eso, haga de mi vida la mejor de todas. Te amo hoy y siempre”, concluyó Laura Esquivel su posteo en su Instagram, red social en la que tiene casi medio millón de seguidores.

Ahora bien, ¿cuál fue la reacción de Facundo ante el romántico gesto de su novia? Además de decírselo en persona, eligió hacerlo públicamente a través de la misma vía. Y entre los cientos de comentarios que obtuvo dicha publicación, se destacó el del joven: “Te amo mucho, princesa. Vos sos todo eso y más”.

Romántico posteo de Facundo Cedeira a Laura Esquivel por su aniversario

Laura Esquivel y Facundo Cedeira comenzaron su relación octubre de 2017, tiempo después de que la actriz finalizara su noviazgo, después de tres años y medio, con el productor José Barrientos, quien le llevaba 10 años de diferencia.

“Estoy tranquila, bien conmigo y con mi familia. Volví a vivir sola y estoy acompañada por mi perra, Luna. Disfruto el día a día, me despierto y le agradezco a la vida tener la posibilidad de hacer lo que me gusta y estar rodeada de gente que me quiere. Que salga el sol y poder verlo es una alegría enorme y no dejo de agradecerlo”, aseguró la cantante en noviembre de 2017, cuando si bien ya estaba en pareja con Facundo, prefería mantener su relación dentro de un bajo perfil.

Más tarde, fue el propio joven quien se refirió a las fechas. “Hace tres años empezamos a formar esta hermosa familia”, aseguró el joven en su tercer aniversario en octubre 2020, cuando le dedicó un romántico posteo a Laura Esquivel. “Feliz aniversario, mi amor. Sos lo más hermoso del mundo entero”, agregó quien compartió otras publicaciones junto a la actriz y la mascota que tienen en su casa. “Familia”, ha escrito Cedeira en más de una oportunidad para referirse al vínculo con su novia y su perra.

