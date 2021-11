Pampita reveló que se hizo un retoque estético antes de su último parto

Pampita muestra en su reality que no deja ningún detalle librado al azar

Si hay algo que caracteriza a Carolina Pampita Ardohain es no dejar ningún detalle librado al azar, y mucho menos en los momentos más importantes de su vida, como lo fue el parto de su última hija, Ana, fruto de su matrimonio con Roberto García Moritán. Y así se vio en su reality Siendo Pampita, que se emite por Paramount+, en donde mostró con lujo de detalles cada instante de su rutina diaria.

En este sentido, en uno de los últimos episodios se puede ver todas las actividades previas que la modelo hizo antes del nacimiento de la pequeña. Una de ellas fue acercarse al consultorio odontológico de su hermano Guillermo para realizarse un blanqueamiento dental. “Me parece que la sonrisa es una carta de presentación súper importante para cualquier cosa a la que te dediques e, incluso, para tu propia autoestima”, dijo durante las grabaciones y, además, aclaró que es algo que realiza entre dos y tres veces al año. Pero en esa ocasión, ella lo consideró fundamental: “Tengo que estar divina”, dijo sobre el día en el que iba a dar a luz.

Una sonrisa perfecta, la marca registrada de Pampita

Lo cierto es que para la jurado de La Academia la profesión de su hermano es fundamental. “Siempre fue una fascinación con los dientes y que él sea odontólogo era perfecto para la vida. Desde que se recibió se ocupó de mi sonrisa y es una sonrisa muy halagada porque son mis dientes naturales y están perfectos”, señaló. Guillermo, por su parte, también destacó la importancia que le da ella a este aspecto: “Caro batió el récord en cantidad de blanqueamientos en un año. Tiene un nivel de exigencia tan alto que, se los ve blanco, y cada vez quiere un grado más de blanqueamiento”. Y finalizó: “Para mí, la chapa número uno es mi hermana porque tiene la mejor sonrisa de Argentina”.

Guillermo y Pampita Ardohain, años atrás

En otro de los episodios, también se reveló cuál es su secreto para que sus hijos y su casa funcionen a la perfección. Fue Jimena Barón, su compañera en Showmatch, la que logró que Pampita explicara el método que utiliza en su hogar para que todo fluya sin sobresaltos. “Nos hicimos muy amigas, sí. Y yo la re admiro. En la casa de ella todo funciona perfecto, y yo soy un desastre. Hasta las tostadas le salen re bien, yo me la paso raspando quemado”, comenzó graciosa la Cobra y siguió “envidiando” la organización de su flamante amiga: “Lo voy a decir: a las 20:30, en su casa, vos hablás con ella y hay un silencio total… Y decís: ‘Pará, ¿los pibes?’ Y ella te cuenta que están durmiendo: ¡20:30 duermen! Y yo lo tengo a Momo agarrado hasta la una de la mañana”.

La modelo recogió el guante y aclaró: “Es que con tanta gente en casa, si no hay ciertas reglas, no se puede. Con uno sería mas fácil, pero si todos me caminan por la cabeza me vuelvo loca”. Atónita, Barón le respondió que sentía por ella una admiración absoluta. Otro consejo que dio la conductora es dedicarle un rato por semana exclusivamente a la pareja. “Con Robert nos vamos siempre a almorzar por Palermo, porque una vez por semana tenemos nuestra salida de novios y tiene que ser al mediodía porque a la noche trabajo”. Además, en una entrevista con Teleshow, contó cómo se maneja con hijos de edades tan diferentes: “Cada uno tiene su momento, hay que estar en el día a día, necesitan la mirada de padre, uno es papá siempre”, sentenció.





