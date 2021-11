Cuál es el secreto de Pampita para que sus hijos y su casa funcionen a la perfección

Pampita explicó el método militar para que nada se desborde (foto: @pampitaoficial)

Modelo, empresaria, conductora, jurado en un certamen de baile. Carolina Pampita Ardohain puede ser muchas cosas pero más allá de todas esas ocupaciones, es una madre de una familia ensamblada numerosa. ¿Cómo lograr que todo funcione a la perfección sin enloquecer en el intento? La organización parece ser la clave y en el nuevo episodio de su reality, Siendo Pampita, se decidió a blanquear la fórmula para que todo fluya sin enloquecer en el intento.

Hace unos días se estrenó el sexto episodio del programa que sigue los pasos de la pampeana y su familia tanto en cada una de las actividades que realiza la modelo hasta lo que sucede puertas adentro de su triplex en el barrio de Palermo en el que vive con sus cuatro hijos, Bautista, Beltrán, Benicio y Ana -de quien estaba embarazada cuando se grabaron los capítulos- y con su marido, Roberto García Moritán, quien también es padre de Santino y Delfina.

Fue Jimena Barón, su compañera en La Academia de Showmatch, la que logró que Pampita explicara el método que utiliza en su hogar para que todo fluya sin sobresaltos. “Nos hicimos muy amigas, sí. Y yo la re admiro. En la casa de ella todo funciona perfecto, y yo soy un desastre. Hasta las tostadas le salen re bien, yo me la paso raspando quemado”, comenzó graciosa la Cobra y siguió “envidiando” la organización de su flamante amiga: “Lo voy a decir: a las 20:30, en su casa, vos hablás con ella y hay un silencio total… Y decís: ‘Pará, ¿los pibes?’ Y ella te cuenta que están durmiendo: ¡20:30 duermen! Y yo lo tengo a Momo agarrado hasta la una de la mañana”.

La modelo recogió el guante y aclaró: “Es que con tanta gente en casa, si no hay ciertas reglas, no se puede. Con uno sería mas fácil, pero si todos me caminan por la cabeza me vuelvo loca”. Atónita, Barón le respondió que sentía por ella una admiración absoluta.

Otro consejo que dio la conductora es dedicarle un rato por semana exclusivamente a la pareja. “Con Robert nos vamos siempre a almorzar por Palermo, porque una vez por semana tenemos nuestra salida de novios y tiene que ser al mediodía porque a la noche trabajo”.

Con un hijo mayor de trece años y una beba, además de Beltrán de nueve y Benicio de siete, la también actriz tiene el desafío de acompañar a cada uno de ellos en las diferentes etapas de su vida, por lo cual deberá pasar de cambiar pañales a enseñar a escribir y hacer tarea a tener charlas de adolescentes, todo de un instante a otro. “Cada uno tiene su momento, hay que estar en el día a día, necesitan la mirada de padre, uno es papá siempre”, contó en una entrevista con Teleshow.

Sobre Bautista, el mayor, Pampita afirmó que “ya está grande. Es muy compañero, se da cuenta de todo, es el que está al lado, con el que charlamos temas más profundos y es muy protector. Sé que cuento con él para todo. Además, tiene una actitud súper amorosa con sus hermanos, los acompaña y guía. Ahora, también, está en las cosas de su edad, empezando la adolescencia, con el colegio cada vez más difícil. Pero con la familia es un divino”. De hecho, hace unas semanas, el adolescente -que ya coquetea con las cámaras y hasta realizó su primera publicidad junto a su padre, el actor Benjamín Vicuña- la acompañó a conducir los Martín Fierro de Cable.

Con respecto a Beltrán, la orgullosa mamá hizo una comparación particular: “Es mi gemelo. De personalidad, es muy parecido a mí. Es el más prolijo, ordenado, quiere que todo salga perfecto. Heredó toda esa parte mía y yo lo lamento porque se va a frustrar mucho porque no todo en la vida sale perfecto. Es aplicado, estudia un montón para las pruebas y no espera menos que una super nota. A mí me pasaba lo mismo”. De su hijo Benicio, aseguró que es el que siempre le propone juegos, “es el más chiquito de la familia y se nota. Usa mucho la creatividad. Es el niño, los demás ya están en otras etapas”.

SEGUIR LEYENDO: