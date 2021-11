Thelma Fardin: “Diego Maradona es un ejemplo del horror”

Thelma Fardin

En los años que vivió en Cuba, Diego Maradona mantuvo una relación con Mavys Álvarez cuando era una adolescente. Recientemente, esta mujer de 37 años de edad contó que el Diez la había sometido a situaciones de violencia de género, que la había inducido al consumo de drogas y que la había incitado a realizarse la operación de agrandamiento de senos sin el consentimiento de sus padres.

La Fundación por la Paz y el Cambio Climático en Argentina realizó una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) para que se investigue el delito de trata de personas al traer a la joven al país “sin el consentimiento de sus padres” y “bajo presiones”. Mavys decidió apoyar esta denuncia y ahora se encuentra en la Argentina para declarar como testigo este jueves 18.

En medio de este contexto, Thelma Fardin opinó sobre la historia de Álvarez en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live: “Hay cosas que son delicadas para hablar por zoom y si Mavys quiere hablar con el Colectivo (de Actrices) está a disposición. En la medida que sea útil porque a veces lo que más necesitas es calma, yo manifesté mi apoyo”.

Además, la actriz criticó a Maradona y otras figuras internacionales que fueron denunciados por abuso: “A mí me parece que lo más complejo cuando se habla de separar la obra del artista y qué se hace con eso. Lo más complejo es que se sigue generando dinero. Michael Jackson, Woody Allen, nos metemos en una encrucijada. Son ejemplos del horror esas personas. Eso es lo más delicado. Yo mire su fútbol y soy futbolera desde muy chica, siempre me fascinó. Y cuando me enteré de esta historia y otras, a un lado el gol más lindo del mundo. Por sobre todas las cosas, mi solidaridad con la víctima”.

Luego, Thelma reflexionó: “Es muy difícil y como sociedad no lo tenemos resuelto. No podemos seguir endiosando a esa figura. Es revictimizante para quiénes nos atrevemos a denunciar. Es como si mañana Darthés protagoniza una novela haciendo de padre. Cómo las pibas lo van a denunciar si está en ese lugar de poder”. Por último, señaló: “Lo mismo aplica para todos. Yo hago mi mea culpa también. En su momento pensé solo en su fútbol y cuando me encontré con estas historias se habla solo de lo importante que es lo humano”.

La denuncia contra Juan Darthés:

El próximo 30 de noviembre comenzará en San Pablo, Brasil, el juicio oral contra Juan Darthés por el delito de abuso sexual agravado a Thelma Fardin. La actriz radicó la denuncia frente a la Justicia de Nicaragua, país en el que habría ocurrido el hecho, y al confirmarse la noticia compartió una extensa carta en sus redes sociales.

“El 30 de noviembre es el juicio oral a mi abusador, ese mismo día puede haber sentencia”, escribió la artista como preludio a la carta. “Este camino agotador y doloroso llega al fin a esa instancia, tan difícil de conseguir para miles en mí misma situación. Gracias por la fuerza que me dieron desde el primer día y en esta recta final. Será justicia”, cerró en el posteo.

