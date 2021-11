Martín Bossi sufrió un brote alérgico y tuvo que suspender su show en Uruguay

Bossi se encontraba presentando el Comedy Tour, el espectáculo que comenzó en septiembre cuando se presentó en un teatro de su Lomas de Zamora de natal

Un mal momento llevó a que Martín Bossi suspenda abruptamente este jueves por la noche un show en Paysandú, Uruguay. El humorista sufrió un brote alérgico sobre el escenario y decidió que no podía seguir adelante con la función. La información fue difundida por la periodista Estefanía Berardi, quien explicó que el artista venía atravesando ese cuadro hace varios días.

“Soy alérgico al polen, canté un poquito y lamentablemente no pude seguir”, precisó el artista en declaraciones a la prensa. “Tuve una alergia fuerte que se me fue al pecho, no pude hablar y menos continuar con un show que iba a durar alrededor de dos horas”, agregó. “Estoy hace tres meses con una gira que es muy exigente”, completó apenado por la situación que le tocó atravesar y que por primera vez en su carrera lo obliga a abandonar un show en vivo. El actor ya se encuentra estabilizado y de buen ánimo, pero la recomendación médica es que “haga reposo”, señaló Alejandro Veroutis-jefe de prensa del actor- a Teleshow.

En Martín Bossi Comedy Tour, Bossi propone hacer reír, cantar y bailar al público acompañado por músicos y cantantes durante una hora y media. Monólogos de actualidad, música y canciones, llevan al público a adentrarse en el mundo del artista que eligió como eslogan de este esperado regreso a los shows en vivo la frase “No se puede digitalizar el corazón, la vida es presencial”.

Martín Bossi (Foto: Adrián Escandar)

El reconocido actor comenzó la gira nacional en septiembre. “Venimos haciendo este espectáculo que creo que es el más directo, el que me tiene más como showman que como otra cosa, despojado de un montón de cosas y en contacto permanente con la gente. Creo que la esencia es volver a las bases del teatro. Los griegos transformaban la tragedia en comedia y esto es parecido. En un contexto de tragedia, o postragedia, trasformamos todo eso en una catarsis, en la descompresión de la angustia. Esa es la función del show”, afirmó el artista hace unas semanas cuando se presentó en la ciudad de Rosario.

Bossi reveló en esa oportunidad que la actualidad, y no la política, es también parte de Martín Bossi Comedy Tour. “Todos somos seres políticos pero la política es una causa perdida donde muchos canales de televisión se dedican mucho a la política y yo digo, qué lástima, algo tan lindo como la televisión puesto al servicio de algo tan nefasto. Así que después de un cierre de un año y medio donde nos cansamos de ver a estos señores de un lado y del otro paseándose sería tremendo citar a la gente en un teatro para hablarles de política. Gracias a Dios no tiene actualidad política, tiene actualidad social y mundial, pero no política”, completó.

El verano para Martín Bossi será recargado. Los fines de semana se presentará en Mar del Plata, a principios de semana en Punta del Este y luego realizará algunas presentaciones en Santiago de Chile. En marzo volverá con Kinky Boots, la comedia musical. Luego, participará de una serie para una cadena internacional y a fin del año que viene hará una película.

