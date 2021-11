El filoso comentario de Mica Viciconte en las redes en medio de los rumores de embarazo

Mica Viciconte y Fabián Cubero... ¿embarazados? (Instagram)

Mica Viciconte y Fabián Poroto Cubero están juntos desde hace cuatro años y ambos han declarado que desde el comienzo de la relación la paternidad es un tema que estuvo sobre la mesa. El ex futbolista es padre de Indiana, Sienna y Allegra, de su relación con Nicole Neumann, mientras que la ex Combate aún no es madre. Al menos por ahora, ya que en los últimos días corrió con fuerza el rumor de que están esperando su primer hijo.

El primero en referirse a la noticia fue el periodista Lio Pecoraro, quien el martes por la noche y a través de su cuenta de Twitter, escribió un misterioso mensaje: “Felicidades. La espera más esperada. Bebé en camino”; al tiempo que los protagonistas de la noticia se llamaron al silencio. En su programa, El run run del espectáculo (Crónica), luego especificó que se trataba de Mica y Poroto y aseguró que serán padres de un varón.

Mica Viciconte firmando su contrato para Masterchef Celebrity, donde anunciaría su embarazo (Telefe)

La noticia se esparció durante todo el día y encabezó los titulares de los medios vinculados al espectáculo. Durante casi 24 horas, ninguno de los involucrados se manifestó al respecto, mientras los trascendidos aumentaban y aseguraban que sería la propia Mica quien daría la primicia. La guardavidas es una de las confirmadas para la tercera edición de Masterchef Celebrity y entre ollas y sartenes tendría lugar la gran noticia. En realidad, se trataría de un anuncio grabado, que se verá dentro de dos semanas. De hecho, ya tendrían nombre para el bebé, y nacería en en abril: Luca.

Pero pasó un día y Mica habló. No lo hizo en Masterchef, con Santiago del Moro y el trío de jurados como testigos, sino en su cuenta de Twitter. Y lejos de confirmar que está en la dulce espera, se refirió de manera irónica a los rumores. “Según mis cálculos este vendría hacer (sic) mi octavo embarazo”, escribió la guardavidas, haciendo referencia a la cantidad de veces que habían corrido los rumores de su maternidad. El emoji de una mujer embarazada y una carcajada que se pretendía eterna, completaban el mensaje que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Su fandom, uno de los más enérgicos desde los tiempos de Combate, osciló entre la decepción y la incredulidad. Es que en líneas generales, bancan su relación con el ex capitán de Vélez y se habían ilusionado con la posibilidad de que se agrandara la familia. “Bueno, ¿pero lo estás o no?”, repreguntó una seguidora, sin dar crédito a lo que leían los ojos y esperando un sí como única respuesta.

Otros, en cambio, apelaron a la ironía: “Felicitaciones ya casi armas el equipo ¿? Jajaja te amo”, escribió la más ocurrente. Mientras que algunos hicieron hincapié, con mayor o menor rigurosidad, en el error ortográfico de su mensaje. Pero en cada caso, el deseo es que el embarazo finalmente llegue, y en el peor de los casos, si no es esta vez, será la próxima.

En alguna oportunidad Cubero había dicho que la paternidad era un tema charlado entre ellos y que lo veían como “un proyecto a futuro”. En una entrevista con Germán Paoloski, ella había dicho: “Lo hablamos desde el día que lo conocí, porque cuando me entero que tiene tres nenas, era entendible si él no quería tener a futuro más hijos. Quedó como raro porque le pregunté ni bien lo conocí y fue como: ‘Uh, esta ya quiere un hijo’; es raro, pero le dije que si arranco algo, mas allá de si podía funcionar o no, necesitaba saber si a futuro quería tener hijos o no porque sino no voy a perder el tiempo”.

