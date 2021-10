Matías Morla recordó el cumpleaños de Diego Maradona con una emotiva anécdota

El ex apoderado del deportista lo recordó en el primer cumpleaños de Diego Maradona desde su muerte

El primer cumpleaños de Diego Maradona sin su presencia física resulta una fecha movilizante, tanto para sus allegados y familiares como para sus fanáticos. Los homenajes virtuales no se hicieron esperar, y uno de los que recordó al Diez fue Matías Morla, ex apoderado y abogado del astro del fútbol. El letrado publicó un sentido texto en su cuenta de Instagram junto a una de las postales que sintió como la ideal para la especial ocasión. Sin poder evitar que la nostalgia y la tristeza lo invadan, rememoró el instante en que capturaron la fotografía y explicó el motivo por el que esa imagen lo conmueve cada vez que la ve.

“Tengo miles de fotos que bien podrían estar en este posteo: fotos juntos, fotos tuyas solo, en eventos, en la intimidad, fotos de momentos alegres y de los otros. Revisé cada una de ellas para homenajearte en tu cumpleaños y decidí quedarme con una que vieron todos pero que es la que más te representa”, expresó Morla en las primeras líneas. En este sentido, en el posteo se ve a Maradona abrazado a un niño emocionado, en las épocas en que se instaló en Dubai.

Luego detalló la historia detrás de la foto: “Ese día estabas cansado, habías viajado por horas y tus colaboradores querían irse pero vos, como siempre, te plantaste y dijiste: ‘Lo espero al nene aunque llegue a las once de la noche’; y fue así, te sentaste solo en un banco de cemento a esperar, con un calor insoportable, pegado como siempre con tu compañera de vida: la pelota”. Lo siguiente en su relato fue el momento del encuentro del pequeño admirador con su ídolo, y aseguró que El Diez pidió un arco de entrenamiento para jugar con él, además de patear penales y gritar cada gol.

El posteo de Matías Morla recordando a Diego Maradona

“El te hablaba, no entendías su idioma, pero eso no fue una barrera, porque le hablaste con el mejor de tus idiomas: el del amor. Jugaste, te divertiste, hiciste feliz al nene, vos estabas radiante, tu humor había cambiado, estabas en tu salsa: generosidad y fútbol (tus guías)”, continuó Morla. Y cerró: “No le diste a él, sino a todos, un momento que no olvidaremos jamás y te subiste a la camioneta para hacer las tres horas de viaje a Dubai. Eso te hizo feliz, ese cariño lo absorbías. Fuiste Julio César con el corazón de Jesucristo, nunca más habrá uno como vos. Feliz cumple Diez, acá tu leal Matito”.

En el día en que el astro hubiera cumplido 61 años, sus cinco hijos también se volcaron a las redes sociales para recordarlo. Diego Junior escribió: “Saludos Papá, ayúdame a aceptar que la vida ha sido tan injusta con nosotros y, sobre todo, dime si del otro lado eres feliz porque eso le daría un poco de paz a mi corazón. Camina siempre un paso por delante de mí y nunca sueltes mi mano. Todavía no puedo ir contigo, tengo a Diego e India que proteger, pero ten la seguridad de que en cuanto pueda correré hacia ti para abrazarte”.

Dalma Maradona, por su parte, confesó que el dolor se hace cada vez más fuerte por la ausencia de su padre: “Hace mucho, nos pediste que siempre, siempre, siempre, el 30/10 sea una fiesta, estés o no estés vos. Ese día te dijimos que te callaras, que vos ibas a estar siempre. Hoy se me hace muy difícil cumplir tu deseo de festejar. Si no estás vos, no tiene sentido. Estas conmigo todos los días pero qué difícil es no pelearme con la negra para ver quién te saluda primero. Es mentira que el tiempo cura todo, porque para mí cada vez es más difícil... Feliz cumple al cielo. Te extraño y te amo para siempre”, escribió junto a tres corazones con los colores de Boca Junior.

El posteo de Dalma Maradona en el día del cumpleaños de su padre, el primero sin la presencia física del astro del fútbol

Gianinna optó por compartir una vieja foto de un festejo en Buenos Aires News, en el que estaba junto a su hermana, su madre y Diego: “¡La vida por abrazarte así de nuevo!”. En cuanto a Jana, dejó como último posteo de su feed el que hizo para el aniversario número 60 de Maradona, en decir, 26 días antes de su muerte. “¡Feliz, feliz, feliz cumple pa! Un año raro, pero después de tanto tiempo, tantas circunstancias y tanta vida, voy a ser egoísta y voy a decir que es el año que más te disfruté; te tengo cerquita para verte y convivir de verdad, esa convivencia en la qué hay días que nos peleamos por boludeces y nos bardeamos fuerte, pero después volvemos a amarnos más que antes porque esa es una relación real de padre-hija, donde vos aprendes de mi y yo de vos”, eran algunas de las palabras que le había dedicado aquella vez.

Por último, Verónica Ojeda publicó un video de Maradona en la cuenta de Dieguito Fernando, donde se ve el pequeño cuando era un bebé. “Recuerdos”, decía el sobreimpreso con el símbolo del infinito. Y agregó: “Papá, miro al cielo sé que estás ahí cuidándome. Hoy en tu cumpleaños te mando un beso. Tu Pipi”.

