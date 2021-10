Guerra por los derechos y la imagen de Maradona: la palabra de Dalma y del empresario italiano denunciado

Stéfano Ceci conoció a Diego Maradona como su ídolo cuando era un niño. Años más tarde se hicieron amigos y socios (@stefanoceci10)

“Es justo aclarar algunas cosas que se dijeron de mí. Gracias”, escribió en sus redes sociales Stéfano Ceci, el empresario italiano al que los hijos y herederos universales de Diego Maradona denunciaron penalmente por el uso de la imagen y la marca que el propio exfutbolista le firmó cediéndoselos por 15 años. El hombre que actualmente vive en Dubai emitió un comunicado luego de las acusaciones públicas que recibió por parte de Dalma Maradona, quien lo trató de estafador en sus redes sociales.

En su descargo, Ceci -quien conoció a Maradona cuando era un niño y años más tarde se hizo amigo y luego socio- indicó que el 17 de agosto del año pasado, el entonces DT le cedió los derechos a utilizar comercialmente su imagen. “Como licenciatario, posee el derecho a utilizar comercialmente la imagen de Sr. Diego Armando Maradona por el término de 15 años. Conforme dicho contrato, al Sr. Diego Armando Maradona le correspondía el 50% de todas las ganancias netas obtenidas en el ejercicio de tales derechos”, reza el escrito.

“Con posteridad al fallecimiento del Sr. Diego Armando Maradona, por medio del Dr. Carlos O. Gruneisen, quien me representa, he informado voluntariamente al Tribunal de La Ciudad de La Plata, competente en la causa sucesoria, acerca de los contratos celebraros en cumplimiento de los citados derechos. Contemporáneamente he mantenido informado al Dr. Baglietto en su carácter de administrador designado en la sucesión y he procedido a presentar rendición de cuentas y depositar el 50% de las sumas conseguidas y que correspondían al Sr. Diego Armando Maradona, y hoy a sus legítimos herederos, conforme las indicaciones del citado Tribunal”, aseguró Ceci sobre su accionar ante Diego Junior, Dalma, Giainnna, Jana y Dieguito Fernando (representado por su madre, Verónica Oejda, por ser menor de edad).

Por último, Stéfano Ceci agregó: “Siempre he respetado y respetaré la voluntad de Diego Armando Maradona y de la ley”.

El descargo de Stéfano Ceci ante la denuncia penal de los herederos universales de Diego Maradona (Instagram)

Poco tiempo después de que Stéfano Ceci emitiera el comunicado, Dalma Maradona -quien se había expresado anteriormente en sus redes sociales- volvió a volcarse en su cuenta de Instagram apuntando contra el empresario italiano. “Muy decorada tu cartita explicativa, pero, al igual que tu socio, no estás diciendo la verdad”, aseguró la actriz que luego comenzó a enumerar los puntos en los que ella no está de acuerdo.

Allí, sostuvo que el contrato de cesión fue rescindido el 3 de mayo de este año “mediante actuación notarial” y que fue notificado a la correo electrónico que constituyó en aquel documento. “También se olvida de que el contrato fue sujeto a las leyes argentinas y que, además del incumplimiento por el que fue rescindido, la rescisión de la sesión de derechos de imagen puede ser realizada libremente. Lo dice la ley que eligieron y que se puso en el contrato”, agregó la hija de Claudia Villafañe.

“Por todo esto, lo que llama agresiones no son más que actos de defensa contra el avasallamiento de alguien que está pasando por arriba nuestros derechos de forma escandalosa”, aseveró Dalma Maradona.

La palabra de Dalma Maradona contra Stéfano Ceci

