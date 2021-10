Cómo fue la primera noche de la China Suárez en la Argentina tras el escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara

China Suárez (Instagram)

El jueves, Eugenia China Suárez regresó a la Argentina luego de haber estado un mes y medio en Madrid (España), a donde viajó para filmar una película con Álvaro Morte, popularmente conocido por su personaje de El Profesor, de la serie La Casa De Papel.

Lo hizo dentro de un total hermetismo, intentando pasar inadvertida y evitando ser alcanzada por los medios de prensa que buscaban su palabra luego del escándalo en el que quedó envuelta cuando Wanda Nara descubrió mensajes y llamadas con Mauro Icardi. Es por eso que salió con custodia policial, acompañada por su madre -que había viajado con ella- y sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio.

Al ser abordada por las cámaras de Mañanísima -el ciclo que conduce Carmen Barbieri por Ciudad Magazine- la actriz se limitó a hacer referencia a la alta temperatura. “Qué calor que está haciendo”, dijo y de inmediato se subió a una camioneta que la estaba esperando.

Horas más tarde, la China se encargó de que sus hijos se reencontraran con sus padres. Rufina con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, con Benjamín Vicuña. Por caso, el actor chileno compartió en sus redes sociales una foto junto a los niños disfrutando del atardecer y el aire libre en un jardín.

Benjamín Vicuña publicó una foto junto a sus hijos menores (Instagram)

Luego, la actriz aprovechó la oportunidad para también reencontrarse con sus seres queridos. Y lo primero que quiso hacer fue reunirse con sus amigos incondicionales, aquellos que la apoyaron a la distancia con llamados y mensajes cuando se desató el escándalo con Wanda e Icardi.

“Primera parada obligatoria”, escribió en su Instagram -red social en la que tiene casi seis millones de seguidores- junto a una foto en la que posa con sus dos amigos Marcelo y Guillermo sobre un sillón en el jardín de su casa, aprovechando que la temperatura los acompañó para estar al aire libre.

También reposteó en sus Historias una foto que subió el productor Marcelo La Torre y en la que hizo referencia a la casa de su otro amigo. “Abri los ojos, Guillermo”, señaló sobre la expresion.

El reencuentro de la China Suárez con sus amigos

A mediados de octubre la actriz quedó en el centro de la polémica cuando Wanda Nara la acusó públicamente luego de descubrir que intercambiaba mensajes y llamadas con su esposo. “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, escribió la empresaria y más tarde se supo que en su mensaje apuntaba contra la China Suárez, a quien también la descalificó al llamarla “putita”.

En medio del escándalo, la ex protagonista de ATAV decidió emitir un comunicado en el cual dio su versión de los hechos y dejó entrever que Icardi le había asegurado que su relación con la modelo estaba terminada o en crisis. “Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que le he creído siempre sus palabras: que se estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son de dominio personal de cualquier mujer. Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y, sobre todo, profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos”, escribió en sus redes sociales.

Y agregó una reflexión con perspectiva de género: “Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada. Es más fácil pegarme a mí, para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. Todos quedan bien parados”.

