Moria Casán asume un nuevo desafío sobre las tablas: será Julio César en la clásica obra de Shakespeare

Moria Casán

Moria Casán no deja de sorprender con sus proyectos, y esta no es la excepción. Con una sólida trayectoria de cinco décadas, desde sus comienzos como vedette de teatro de revista, la diva demuestra que no le teme a los desafíos. En abril del próximo año volverá a subirse a las tablas en una obra que define como “un nuevo debut”, por el contenido intelectual que asumirá en el rol principal. En diálogo con Teleshow, “La One” confirmó con gran alegría que interpretará a Julio César de William Shakespeare el próximo año, bajo la dirección de José María Muscari. Según anticipó, será una versión moderna y vanguardista de la tragedia que ocurrió en la Antigua Roma.

“Acabo de tener la primera y única reunión, porque ahora va mi abogado y no va a interferir para nada con Brujas porque voy a poder seguir haciéndolo. Esto va a ser los sábados y domingos de abril a las 17, o sea que termino y me voy al otro teatro”, cuenta Moria con la emoción a flor de piel sobre cómo será su nueva rutina laboral a partir de abril de 2022. En este sentido, la actriz seguirá al frente de las funciones del hito teatral que narra la historia de cinco ex compañeras de un colegio religioso que se reencuentran después de mucho tiempo para una cena, y que este 2021 tiene como cabezas de cartel a Nora Cárpena, Sandra Mihanovich, María Leal, Thelma Biral y Casán. Pero también los fines de semana encarará la propuesta de ponerse en la piel de, nada más y nada menos, que Julio César.

Moria Casán en el Cine Teatro El Plata de Mataderos, junto a José María Muscari y el director del complejo teatral, Jorge Telerman

El lanzamiento será en el Cine Teatro El Plata del barrio de Mataderos, una locación que tiene especial significado para Moria. “A este teatro le decíam ‘el Gran Rex de Mataderos’, icónico total, tiene escalera de mármol de carrara y es una locura; para mí es un honor que me hayan convocado y estamos todos felices”, sentenció la diva en comunicación con este medio. Cabe agregar que la reapertura de la sala donde debutará la actriz está considerada un emblema cultural, y hace poco más de una semana volvió a funcionar, después de 34 años, como parte del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA).

Ubicado en Avenida Juan Bautista Alberdi 5765, originalmente fue inaugurado en 1945, y su marcado estilo art decó se combinaba con la particularidad de estrenar en simultáneo las películas con los cines del centro de la Ciudad. En 1987 cerró sus puertas y se convirtió en un depósito hasta 2004, cuando un grupo de vecinos se organizó para pedir por su reapertura. El sueño se cumplió el 16 de octubre de 2021, cuando se reinaguró el mítico lugar. Es por eso que la emoción de Casán se multiplica, debido al valor emocional que evoca la sala, y se sacó su primera foto en las renovadas escaleras, junto a Muscari y el director del Complejo Teatral, Jorge Telerman.

Moria Casán, José María Muscari y Jorge Telerman, en el renovado teatro que fue conocido como "El Gran Rex de Mataderos"

Durante la segunda parte del 2022 la nueva versión de Julio César de la mano de Moria llegará con lamisma puesta al Teatro San Martín, con la promesa de convertirse en el fenómeno culturarl disruptivo del año. “Va a ser mi primera obra de absoluta intelectualidad, llegué al San Martín sin proponérmelo, una bomba total”, confiesa la diva. Vale recordar que la actriz había hecho una demostración de su talento en septiembre de 2009, cuando se animó a interpretar al emperador romano durante dos únicas funciones en el Teatro Regina, a beneficio de la Casa del Teatro, y en aquella ocasión Muscari también había puesto su pluma en los diálogos.

Moria Casán, Nora Cárpena, Sandra Mihanovich, María Leal, Thelma Biral son las protagonistas de Brujas, la obra teatral que celebra su edición 30° aniversario

En cuanto a Brujas, las cinco mujeres continúan al frente de la obra, de miércoles a domingos a las 19.30 en el Teatro Multitabaris Comafi, y las entradas pueden comprarse a través de la plataforma Platea Net. La ficción teatral estuvo siete años en cartel desde 1991, y en el 2000 volvió a escena durante una temporada, para otro retorno posterior, en 2009. El común demoninador siempre fue el éxito de taquilla absoluto. En diciembre de 2020, el productor teatral Carlos Rottemberg le había contado a este medio cómo se gestó el regreso a 30 años de su estreno: Cárpena fue una de las primeras en sumarse y responder de inmediato: “¡Encantada!”.

SEGUIR LEYENDO: