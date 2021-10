La foto de Dalma y Claudia Villafañe en “la pecera” de Cebollitas donde los actores esperaban para grabar

Cebollitas

“Lo que hacían que se lo copiaron de Chiquititas, agarraron un cuartito de 4 x 4 y nos encerraron hasta grabar, estábamos cómo diez horas encerrados, todos juntos, no podíamos salir de ahí un caos que no podíamos salir de ahí. Los de Chiquititas lo llamaban ‘la pecera’ y nos encerraban ahí hasta grabar, antes estábamos en el bar, en el camarín hasta que dijeron ‘a partir de ahora todos encerrados’ y nos cuidaban las madres”, contó Juan Jacuzzi hace unas semanas sobre cómo vivía las grabaciones de Cebollitas, entre 1997 y 1998 interpretó a Coqui.

Sobre aquel espacio reducido en el que los niños actores permanecían mientras esperaban que fuera su turno para grabar, su colega Brian Caruso, conocido por interpretar a Gamuza en la tira infantil, dijo a Teleshow: “La realidad es que nos tenían en un cuartito que era donde comúnmente íbamos todos a para pasar el tiempo. Cuando no tenías que grabar sino te ibas al bar pero no es que nos maltrataban como dice, no es que nos maltrataban completamente, que nos puteaban”.

Además, recordó que ellos lo llamaban “corralito”: “Era un cuartito que teníamos para estar ahí, hacer la tarea o lo que quisieras ahí, sino te ibas al bar. Te buscaban en el corralito o en el bar, y había alguien que nos cuidaba. Yo hice giras y todo y jamás sentí que nos faltaran el respeto, que nos maltrataran, jamás”.

Leonardo Centeno interpretó a Hipólito y coincidió en varios puntos con Jacuzzi: “A la distancia nos dimos cuenta de que un montón de cosas que pasaban que no estaban bien y en el momento o las veíamos así, estaban naturalizadas”.

En las últimas horas se filtró una foto de la mencionada “pecera” o “corralito”. La imagen que compartieron en Mitre Live tiene como protagonistas a Claudia Villafañe, a Dalma Maradona que en la tira interpretó a Sofía y a otras tres chicas del elenco, Irina, Vicky y Carmencita (Gisele Benoldi, Aldana García Soler y Adriana Elizabeth Togneri sus verdaderos nombres).

Claudia Villafale, Dalma Maradona y algunas de las chicas del elenco en "la pecera" de Cebollitas

En la foto se la ve a al ex mujer de Diego Maradona con las cuatro chicas en el lugar, aunque no se puede distinguir cómo era, si era grande o chico, en qué condicioenes estaba o qué comodidades tenían quienes tenían que permanecer ahí.

Luego de que el testimonio de quien interpretara a Coqui tomara relevancia, Dalma respondió varias preguntas en sus redes sociales y algunas hacían referencia al tema :“¿Es verdad lo que dicen que en Cebollitas maltrataban a todos los chicos y las chicas?”, fue una y ella dijo: “Yo nunca viví un maltrato. De hecho, los maltratos que vi en esa época eran más de algunos padres a sus hijos que de otras personas”.

Por su parte, hizo referencia a la carga horaria y las largas jornadas de grabación que superaban las ocho horas diarias. En los últimos años, eso cambió y en la actualidad se debe respetar a rajatabla el hecho de que un menor no puede estar más tiempo del que corresponde en el set. “Sí había una dinámica de grabaciones que hoy no están permitidas, pero hablo específicamente de horarios”, contó Dalma Maradona sobre su experiencia en Cebollitas.

Dalma Maradona interpretó a Sofía en Cebollitas

Aunque el trabajo infantil está prohibido, la labor artística es la excepción, según el artículo 138 de la Organización Internacional del Trabajo. El texto explica que “los permisos así concedidos limitarán el número de horas del empleo o trabajo objeto de esos permisos y prescribirán las condiciones en que puede llevarse a cabo”.

Hasta hace unos años no había límites de horarios, pero hace un tiempo la actividad se reglamentó y los menores de 16 años no pueden trabajar más de seis horas diaras. Además, pueden hacerlo en un rango horario específico dependiendo de cada jurisdicción (no pueden hacerlo de noche), tiene que solicitar un permiso y las autoridades deben aprobar los guiones de los que participarán y deben estar en todo el proceso acompañados por un adulto responsable.

