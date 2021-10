Masterchef Celebrity 3: antes del cierre de lista, se confirmó a una sorpresiva participante

Santiago del Moro junto al jurado de Masterchef Celebrity

Cada vez falta menos para el estreno de la tercera temporada de Masterchef Celebrity. Telefe tiene previsto que programa más visto de la televisión argentina esté al aire de su pantalla en noviembre, una vez que finalice Bake Off Argentina, el reality de pastelería que conduce Paula Chaves.

Las grabaciones ya comenzaron, pero se mantiene todo dentro de un hermetismo. Es que el canal y la producción sostienen que buscan el efecto sorpresa para los televidentes que esperan con ansias la próxima temporada del ciclo gastronómico que conduce Santiago del Moro y cuyo jurado está integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

La actriz Catherine Fulop, el actor Gastón Soffritti, el periodista deportivo Tití Fernández, el periodista especialista en policiales Paulo Kablan, la conductora Denise Dumas, la actriz Luisa Albinoni, el músico Joaquín Levinton y la ex judoca y ahora traumatóloga Paula Peque Pareto, la modelo y conductora Mery del Cerro, la influencer Vicky Braier -popularmente conocida como Juariu- Charlotte Caniggia, el exfutbolista Héctor Adolfo El Negro Enrique, la boxeadora Marcela Tigresa Acuña y los actores José Luis Gioia y Tomás Fonzi son los confirmados hasta ahora.

En las últimas horas se dio a conocer la noticia de que Mica Viciconte aceptó la convocatoria y se sumó a Masterchef Celebrity, certamen en el que deberá mostrar sus habilidades culinarias. Y difundieron una foto en la que la actriz -que actualmente está en pareja con Fabián Poroto Cubero- está firmando el contrato y sonríe por el nuevo proyecto laboral que la tendrá ocupada durante los próximos meses. La sorpresa también se da porque Mica venía trabajando en otros canales y de esta forma, pasaría a formar filas del equipo de Telefe.

Mica Viciconte, feliz mientras firmaba el contrato para incorporarse a Masterchef Celebrity

En tanto, afines de septiembre, surgieron fuertes rumores de que la producción de Masterchef Celebrity quería contar con Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, en la próxima temporada del programa. “Siguen en negociaciones. Me decía ayer un productor que vienen negociando desde junio y que ‘todavía no la damos por cerrada. Tenemos cierta esperanza’”, sostuvo Marina Calabró. Asimismo, y siempre teniendo en cuenta su conversación en off con integrantes del ciclo, “Celia quiere estar, pero tiene algunos problemas de agenda, de calendario: tiene muchos viajes programados por el hecho de tener familia en el exterior”, explicó la hermana de Iliana Calabró sobre la mamá del capitán de la Selección Argentina, quien es “famosa por sus milanesas de carne”.

“Es la gran apuesta. Si se les da, es un broche de oro. La mamá de Messi, en Masterchef, imaginate. ‘Estamos a full metiéndole pilas a eso, queremos a Celia en Masterchef Celebrity 3′, me decía el productor”, agregó la periodista.

No obstante, fue la propia Celia quien se encargó de aclarar que no aceptó la convocatoria porque el próximo 27 de octubre viaja con destino a París a visitar a su hijo, su nuera Antonela y sus nietos Thiago, Mateo y Ciro a la capital francesa, en donde están viviendo actualmente luego de que el jugador fuera transferido al club PSG.

“¿Por qué no aceptaste Masterchef Celebrity?”, le preguntó Ángel de Brito durante una llamada telefónica en Los ángeles de la mañana. “Porque no. Ahora yo viajo. El 27 (de octubre) ya me voy. Y si todavía no estoy ahí, es porque Lionel no encontraba casa”, explicó la mujer.

De esta manera, resta confirmar quién será el último participante famoso que estará en la cocina más famosa del país y que si bien ya comenzó a grabar con sus compañeros, la producción aún decidió no hacerlo público.

