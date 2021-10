Amante del arte en todas sus formas, de la música y de los tatuajes: quién era Tayda Lebón

Tayda Lebón falleció este jueves en Nueva York (Foto: Instagram)

Este jueves se conoció la triste noticia del fallecimiento de Tayda Lebón, la hija mayor del genial David Lebón. Pero para contar la historia de Tayda, hay que rebobinar un poco la película.

Corría el año 1972 y Pescado Rabioso era una de las bandas más fuertes de la todavía incipiente escena del rock argentino. Entre la luz comandante de Luis Alberto Spinetta, la tracción a sangre de Black Amaya y los arreglos sutiles de Carlos Cutaia, también brillaba David Lebón, desde el bajo pero también haciéndose cargo de las voz en temas como “Despiértate nena”. David solía tocar con vestidos de mujer, un detalle estético que deslumbraba a las fanáticas de la banda, pero sobre todo a una. A Liliana Lagardé, quien poco tiempo después se convertiría en su mujer.

“Me acuerdo que él tenía puesto un vestido largo y, apenas lo vi, le dije a una amiga que estaba conmigo: ‘Me quiero casar con él’. Y así fue…”, recordó Liliana, entre risas, en una entrevista realizada en 2017.

Poco tiempo después de aquel flechazo, David y Liliana no sólo eran pareja, sino que también una sociedad creativa que cristalizaron su simbiosis en las nueve canciones que componen el brillante David Lebón, debut como solista del músico, aquel que contiene clásicos como “Dos edificios dorados”, “Copado por el diablo” y “Hombre de mala sangre”. En paralelo, el vientre de Liliana se iba llenando de vida. “Componíamos juntos porque éramos una familia y yo estaba embarazada de Tayda. Había mucha inspiración en ese tiempo”, contó Liliana en esa misma entrevista.

Tayda Lebón inició su transición de género en el año 2016

Pese a haber nacido biológicamente como varón, desde pequeña Tayda supo que pasaba algo con su cuerpo. “Cuando yo tenía uno o dos años, yo me acuerdo que me miré entre las piernas cuando era chiquita y yo estaba tan segura, tan segura de que era una mujer. Vi que tenía un pito, pero estaba tan seguro de que era nena, que mi razón y mi lógica pensó: ‘Bueno, todos nacemos así y a las nenas, se nos cae‘”, contó Tayda en 2017, luego de haber concretado la transición que había iniciado en 2016.

En paralelo, desde muy chica y estimulada por crecer en una casa de artistas, se vinculó muy estrechamente con las distintas formas de arte. “Mi pasión más grande es la música y el arte en todas sus formas”, dijo en una entrevista con Rock & Pop. Era tatuadora hace más de quince años y siempre estuvo muy ligada a la creación de la música. En los 90s, formó la banda Guruta, un combo que combinaba rock, funk y hip-hop el cual también estaba integrado por el guitarrista Gaspar Benegas, actual miembro de Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

En Nueva York, Tayda encontró refugio en la música y también fue una excusa para meterse a fondo con los tatuajes

“Tocamos casi 10 años y era muy under, pero me atrevo a decir que fue una de las mejores bandas que hubo en el país. Como las mejores bandas, no fue la más reconocida”, definió Tayda sobre aquella experiencia.

A mediados de los 2000, se instaló en Nueva York, ciudad en la que residía su mamá Liliana. Acerca de su decisión de migrar, dijo: “Una de las razones por las que me fui de Argentina es porque estaba cansada de salir en los medios como ‘hija de’, y nunca ser reconocida por lo que yo hacía. Me cansé de la prensa, me quería ir a un lugar donde nadie me conociera y que lo que yo lograse hacer fuese por mí y no por ser ‘hija de’”.

En Nueva York encontró refugio en la música y también fue una excusa para meterse a fondo con los tatuajes. “Mi pasión más grande es la música y el arte en todas sus formas. Así que, el tatuaje siempre lo disfruté mucho porque tiene que ver con una parte de una subcultura de la que yo pertenezco, que no tiene nada que ver con la sexualidad, sino con la vida que una ha llevado”, definió.

David Lebón y Tayda Lebón

En su cuenta de Instagram, Tayda fue dando cuenta de su cambio físico, el cual incluyó un tratamiento de hormonas. Asimismo, siempre lució extravagantes looks acentuados por los tatuajes. Y lejos de etiquetarse, siempre dijo definirse como “pansexual”; es decir, era una persona que deseaba sexual y románticamente a personas sin importar su genitalidad, su orientación sexual ni su identidad de género.

“Teniendo la familia que yo tengo, me imaginé que mi transición iba a ser mucho más fácil, que iba a ser un buen ejemplo para otras familias, porque está bueno tener las historias positivas, de gente que pudo hacer una transición con el apoyo de su familia. Hay muchas personas que tienen esa suerte. Yo con mi familia, pensé que iba a ser un buen ejemplo. Pero bueno, una se sorprende constantemente de cosas: a la mitad de mi familia no le ha gustado. No me escribieron ni dijeron nada. Me he sorprendido mucho con mucha gente que conozco que, posiblemente, no siento que me apoyan”, dijo Tayda.

A lo que se refería Tayda es que su mamá Liliana no había aceptado su transición. Aunque no vivían bajo el mismo techo, eran vecinas: Tayda alquilaba un departamento en un complejo que pertenecía al marido de su madre, justo arriba de donde vivían ellos. En diferentes oportunidades, la hija de Lebón dijo sentirse atrapada, juzgada e insultada por su madre. Incluso habló de “manipulación”.

Tayda enfrentó con valentía sus deseos de vivir una vida acorde a sus sentimientos

“Pero cuando empecé a tomar las semanas, unas semanas después, se me fue la ansiedad, se me fueron los ataques de pánico, pude dejar de tomar medicaciones para la ansiedad. Y me empecé a sentir alineada: mi mente y mi cuerpo se alinearon. Y tiene que ver con la percepción y el trato de las personas de afuera. Mucho. No es todo, pero es claro que a una mujer y a un hombre no se nos trata de la misma manera”, dijo.

Acerca de su relación con David, Tayda contó: “Mi papá es una persona que siempre me ha apoyado. Las cosas que yo recibí de mi papá son las cosas que un hijo o una hija pueden recibir: el soporte, el apoyo, el respeto por las cosas que él no comprende, pero acepta. Y con el tiempo termina comprendiendo”, cerró.

En su último posteo en Instagram, publicado hace diez días, Tayda dibujó un delfín, el sol y unos túneles. Lucen como las instrucciones para realizar una misión. En el epígrafe, escribió: “ Como viajar en el espacio sin interrupción de evolución , solo cuando los planetas alinean... Y como hacer un túnel en el espacio ”. “Te estabas preparando para el viaje a la otra dimensión”, le contestó hoy una amiga, al conocerse la noticia.

Algunos de sus amigos y allegados coincidieron en definirla como una chica “absolutamente sensible, muy comprometida con su proceso. Era inteligente, original y muy tierna”. Por otro lado, se señaló que “la precariedad en la que estaba viviendo era importante”.

