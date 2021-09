De alta: las fotos de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini al salir del sanatorio junto a su hijo Emilio

Las fotos de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini al salir del sanatorio junto a su hijo Emilio (Fotos: Teleshow/Matías Souto)

En la vida de Alberto Cormillot (83) es todo alegría y emoción. Este viernes a las 00:05 nació Emilio, su tercer hijo y el primero junto a Estefanía Pasquini (34) y no solo se encargó de dar la noticia a través de sus redes sociales, sino que también dio detalles de las primeras horas de vida del bebé. “Es un torito que no paró de tomar la teta desde que nació”, reveló a Infobae su papá.

Y este domingo, en horas de la mañana, la pareja recibió el alta médica y se retiró del sanatorio Mater Dei. Ambos se mostraron felices por la llegada de su hijo, que nació por cesárea. La misma estaba programada originalmente para el día de la primavera, el 21 de septiembre, pero Emilio tomó la decisión de salir al mundo antes de lo convenido. “Nos vamos a casa”, escribió en su cuenta de Twitter Cormillot y agradeció la atención que recibió el bebé en el lugar, como asi también a la doctora Blanco y su equipo.

Las fotos de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini al salir del sanatorio junto a su hijo Emilio (Fotos: Teleshow/Matías Souto)

“Yo digo que es igualito a mí, y Estefi dice que es igualito a ella”, reveló Cormillot en diálogo con la prensa. “Estuve todo el parto tapado, para no ver nada. Una médica me dijo: ‘¿Vos querés estar?’ Y le dije que quería estar para acompañar pero que me iban a tener que atender a mí. Al final no pasó y Emilio está muy bien”, relató.

Las fotos de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini al salir del sanatorio junto a su hijo Emilio (Fotos: Teleshow/Matías Souto)

Y explicó por qué le daba impresión el parto, más allá de su profesión: “He estado como segundo ayudante hace muchos años. No me produce nada. Pero acá estaba Stefi y mi hijo. Me fue cayendo la ficha de a poco. A la hora y media empecé a registrar un poco más. No podía creer lo que estaba pasando”.

Asimismo, el también padre de Renée y Adrián Cormillot habló de las sensaciones que le produjo ser papá a los 83: “No es habitual tener un hijo a mi edad. No tengo amigos con quien comparto el tema, comparto el tema con los amigos de Estefi. Es una situación novedosa”.

Las fotos de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini al salir del sanatorio junto a su hijo Emilio (Fotos: Teleshow/Matías Souto)

Más allá de la imagen seria que muestra en los medios hace décadas, el creador Cuestión de peso señaló que el nacimiento de su hijo lo tiene muy movilizado y aseguró que su prioridad ahora será la crianza del recién nacido.

Las fotos de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini al salir del sanatorio junto a su hijo Emilio (Fotos: Teleshow/Matías Souto)

La flamante pareja entre el “Doc de los argentinos” y la hermosa nutricionista cumplirá dos años de casados -obtuvieron la libreta roja el 8 de diciembre de 2019- y ahora existe una razón de peso para darle eternidad al vínculo: la llegada de Emilio. Será el primer vástago para “Estefy” (como la llama él ) y el tercero para Alberto, que además tiene a Renée y a Adrián y tres bellísimas nietas. Justamente la llegada de Emilio Cormillot pone muchas cosas hermosamente patas para arriba en esta nueva familia. Por ejemplo, una pareja de padrinos muy particular: de parte de Alberto, la conformará su nieta menor, Emma, de 9 años e hija de Adrián; y el periodista y propietario de la editorial Perfil, Jorge Fontevecchia. Y por el lado de Estefanía, serán una prima y un gran amigo.

Las fotos de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini al salir del sanatorio junto a su hijo Emilio (Fotos: Teleshow/Matías Souto)

¿Cómo será el cuarto de Emilio en la casa que la pareja en Vicente López? “Mi mamá es la que está decorando y pintando con sus propias manos los objetos y muebles para el cuarto del bebé. Incluso me reparó algunos juguetes que eran míos para que los tenga Emilio. ¡ Es muy emocionante para mí!. Yo también fui una hija única mimada, así que pobre Emil!! Para la cuna elegimos una moderna practicuna para tenerlo cerquita de nuestra cama y poder estar pendientes de él”, reveló Estefanía en diálogo con este medio.

Las fotos de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini al salir del sanatorio junto a su hijo Emilio (Fotos: Teleshow/Matías Souto)

Las fotos de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini al salir del sanatorio junto a su hijo Emilio (Fotos: Teleshow/Matías Souto)

Las fotos de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini al salir del sanatorio junto a su hijo Emilio (Fotos: Teleshow/Matías Souto)

SEGUIR LEYENDO: