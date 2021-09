Lía Crucet fue operada luego de fracturarse la cadera: “Está poniendo todas su fuerzas para recuperarse”

Lía Crucet y Tony Salatino: la cantante fue operada con éxito de una fractura en la cadera

Hace unos días, la cantante Lía Crucet sufrió un accidente doméstico que le provocó la fractura de la cadera. Por esta razón, la cantante de 69 años fue internada en el Hospital Privado de Comunidad de la Ciudad de Mar del Plata donde se le llevó a cabo la intervención quirúrgica. Tony Salatino, pareja de la artista, le contó a Teleshow que la operación fue un éxito y que la artista ya se encuentra en su domicilio, llevando a cabo el largo proceso de rehabilitación.

Según informó Salatino, durante la intervención, a Lía le pusieron un clavo y una prótesis en la zona afectada por la caída. “Salió con mucho éxito gracias a Dios, los médicos estaban muy contentos por la operación. Ahora está recuperándose acá, lleva su tiempo. Pero ahí estamos, peleándola y ella está de buen ánimo, poniendo todas su fuerzas para recuperarse”, señaló.

Salatino, que también es el manager de Crucet, añadió la cantante comenzó con leves trabajos de kinesiología en su domicilio de Mar del Plata. “Con mucho cuidado, porque todavía es muy reciente la operación. Hasta que le cierren los puntos, camina por dentro de casa y todavía siente mucho dolor, pero gracias a Dios está muy tranquila”, afirmó Tony, que días atrás había relatado los hechos que determinaron la hospitalización de su esposa.

“Ella estaba en su dormitorio y yo estaba tomando unos mates en la parte de abajo de la casa donde habitamos y en eso mi hijo me dice ‘Papi subí que se cayó mamá’. Subo y le pregunto a Lía que estaba haciendo y me responde ‘nada... no puedo caminar’”, reveló el marido de la interprete en diálogo con Teleshow. “Todavía no sabemos cómo se cayó, quizás fue una baja de presión...”, agregó.

Lía Crucet en el festejo de su cumpleaños 69

Acto seguido, Tony relató: “Llamé a la ambulancia y cuando llegó al hospital le hicieron una radiografía. Producto de cuando ella se operó del cáncer y le sacaron los ganglios linfáticos, ella tiene una pierna más ancha que la otra y todo su peso iba a la pierna que tiene más flaquita, y ahí se produjo la fractura”. Los médicos que la observaron determinaron la operación, que se llevó a cabo cuando la obra social de SADAIC facikitó la prótesis necesaria.

Esa intervención ocurrió mientras la cantante transita su enfermedad, sobre la cual Salatino fue contundente y se mostró muy triste por la situación que deberá enfrentar su esposa. “Esto se suma a su problema de esquizofrenia que cada vez empeora un poco más, pero se va llevando. Ahora nos pasa esto y veo que viene todo junto. Es la primera vez que cuando cuento esto no lloro porque uno ya no sabe qué hacer, pero hay que soportarlo porque no queda otra”.

Recordemos que el pasado 8 de agosto Lía Crucet cumplió 69 años. “Festejando mi cumple. Gracias por los saludos”, decía el mensaje que publicó junto a una imagen donde se la ve a Lía sentada alrededor de la mesa a punto de soplar las velitas y levantando la mano. “Pido paz, amor y que la familia sea unida”, expresó la artista al momento de pedir los tres deseos en un video que se viralizó luego y que todos tomaron como una señal de que las cosas no estaban bien.

Lía Crucet con la torta de cumpleaños. La cantante se recupera de su operación

“La pasamos bárbaro y estuvo todo muy tranquilo”, contó Tony en diálogo con Teleshow sobre la celebración que se llevó a cabo en la casa que comparten en Mar del Plata desde hace varios años. “Recibió muchos llamados”, agregó sin especificar demasiados detalles.

Crucet en los últimos años perdió más de 60 kilos y recibió un tratamiento psiquiátrico por su estado de salud mental por el que estuvo internada en el Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata. Luego de unas semanas internada fue dada de alta y había alertado a todos por su imagen física tras perder muchos kilos en un video que se conoció hace unos meses donde reconocía que “la estaba peleando”.

