La foto que delata que Laurita Fernández y Nicolás Cabré están nuevamente juntos

A principios del mes de marzo de este año y aprovechando una pregunta que le había hecho un seguidor de Instagram, Laurita Fernández confirmaba su separación de Nicolás Cabré. “Hace más de un mes que no estamos juntos. Nos queremos mucho. Fueron tres años hermosos”, había escrito en una de sus stories. Y, después de muchas idas y vueltas, la pareja que había nacido tras el protagónico de Sugar en el que se conocieron, parecía haber llegado a su fin.

Hubo, es verdad, algunos descreídos que pensaron que el inesperado anuncio de esta ruptura no era más que una estrategia de prensa para promocionar El Club de las divorciadas, ciclo con el que la bailarina debutó a mediados de junio por la pantalla de ElTrece. Sin embargo, con el correr de los meses, quedó en claro que la pelea entre ella y el actor había sido real. “Decidimos separarnos. ¡Qué sé yo! Es una decisión difícil cuando no hay algo que lo detona. Tenemos formas muy diferentes de pensar o querer. Él está en otra etapa. Son momentos distintos de la vida. No congeniamos”, había explicado ella sobre los motivos que los había llevado a tomar esa determinación.

Laurita Fernández compartió una serie de fotos sin notar un particular detalle (Instagram)

Lo cierto es que, desde hace ya unos días, comenzaron a circular rumores que indicaban que se había visto al ex Son Amores merodeando muy cerca de la casa de Fernández. Y, finalmente, fue Ángel de Brito quien también respondiendo una pregunta de sus seguidores confirmó la reconciliación. “Hola, mi rey, ¿Laurita volvió con Cabré?”, le preguntó una usuaria de Instagram. Y el periodista contestó sin dudar: “Sí”.

De todas formas, al ser consultada por Gonzalo Vázquez para Intrusos, por América, este viernes la bailarina evitó responder si le había dado una nueva oportunidad al galán. “No tengo nada para decir de eso, no estoy enojada pero no tengo nada que decir de algo que yo no conté ni mostré”, fue lo primero que señaló. Y luego agregó: “Yo no tengo que titular nada si no quiero y si no siento que sea de esa manera. El día que sienta que quiero contar algo lo contaré. Yo no tengo drama en nada en ese sentido, pero es como que a veces te ves forzado a tener que titular algo”.

Sin embargo, frente a insistencia del cronista para que definiera si estaba o no saliendo con Cabré, Laurita concluyó: “Si no conté nada o si no mostré es porque no. Estoy muy bien y muy tranquila, las cosas se irán dando para un lado o para el otro, pero cuando yo sienta que sea de una u otra manera lo compartiré o no”.

La foto que delata que Laurita Fernández y Nicolás Cabré están juntos (Instagram)

Lo curioso, sin embargo, es que esa misma noche la bailarina posteó una serie de fotos en las que se la veía saboreando una pizza sola en la cocina de su casa. Y la cuenta Chusmeteando detectó que, aclarando y aumentando el contraste y brillo de una de las imágenes, en el reflejo de la ventana podía verse la silueta del actor que era, ni más ni menos, quien estaba con su teléfono en mano fotografiando a Laurita. Una prueba, a todas luces, irrefutable.

Cabe recordar que, a dos meses de su debut, el talk show que lidera Fernández en el canal de Constitución no ha podido lograr los resultados esperados por las autoridades de la emisora. Y, aunque fue cambiando su enfoque y terminó convirtiéndose en un programa de debate sobre temas del espectáculo, ya se anunció que a partir de la semana próxima dejará de formar parte de la grilla de ElTrece.

SEGUIR LEYENDO: