Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez fueron padres: el emotivo mensaje del conductor para anunciar la llegada de León

Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez fueron padres

Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez se convirtieron en padres por segunda vez. Así lo confirmó este domingo al mediodía el periodista y conductor de PH, Podemos hablar (Telefe) en su cuenta de Instagram, donde posteó una imagen de la mano de su bebé sobre la suya y la de su pareja. El niño se llama León y es el nuevo hermanito de Helena (4), la primera hija de la pareja.

“La vida son momentos, podés pasar del techo de felicidad a uno bien abajo. Llegar a la neo por primera vez es duro. Pero con los días empezás a valorar otras cosas. Entrás en una película y no te importa más lo que sucede afuera. Es un lugar de bebés luchadores, gladiadores que salen adelante gracias al amor y profesionalismo de cada persona que trabaja con tanto amor. No solo se dedican a los bebes sino a los padres”, escribió uno de los conductores de mayor audiencia de Telefe en el inicio de su publicación.

El mensaje de Andy Kusnetzoff para anunciar la llegada de León

Luego, le dedicó unas emotivas palabras a Florencia Suárez, su mujer. “A veces las cosas no te salen como las planificás pero siempre hay buena gente que te da una mano. Tu nombre lo dice todo. Sos un león. Y ahora siendo cuatro, a disfrutar de la vida en familia. Párrafo aparte para las madres. Bancan física y emocionalmente todo. ¡No sé cómo hacen! Flor, ¡sos una leona! ¡Bienvenido hijo! ¡Te amamos!”. Por último, citó a Gustavo Cerati. “Tarda en llegar pero al final hay recompensa”.

Hace cuatro años nació Helena, quien fue recibida con gratitud y emoción. En agosto del año pasado, su famoso papá le había dedicado un tierno mensaje por su cumpleaños. “Feliz cumple hija hermosa. Como nos cambiaste la vida. No dejo de sorprenderme por lo divertida, cariñosa y vivaracha que sos. Siempre vamos a estar al lado tuyo”, le había expresado en las redes.

León, el hijo Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez

En el plano laboral, en marzo Andy regresó con la quinta temporada de PH. Por otra parte, se mudó de radio con su emblemático ciclo Perros de la calle. “Estábamos muy cómodos y agradecidos con este trabajo. Soy un total privilegiado de hacer lo que me gusta, de eso no tengo ninguna duda. Si no, cuando uno dice ‘esto no estaba bien’ parece que no sabés dónde estás ubicado, en esta cultura tan difícil de hoy. Hubo algunas diferencias con los que manejan la radio, no quiero hablar de nadie, pero no es lo mismo sentir que ese medio lo construiste, pusiste el alma, mucho de vos... Pero tampoco sos el dueño, no tomás todas las decisiones. A veces, esas diferencias hacen ruido. Se decidió de a uno, yo lo decidí, el otro también, hablamos. Al final, terminamos yéndonos todos, lo cual es espectacular. Se fue dando porque todos tenían diferencias.”, dijo en febrero a Teleshow.

Y explicó: “Un poco de miedo y adrenalina es lo que necesitaba. Ya no tenía ninguna. Estábamos tan cómodos que en un momento te hace mal. Es el famoso confort. Era demasiado. ¡Ojo! Le sumaría el año de pandemia. Hicimos radio por Zoom y tampoco ayudó a que ninguno se motive tanto”.

