Pampita y Roberto García Moritán celebraron el primer mes de vida de su hija: “Nada más lindo que los abrazos con Ana”

Pampita y Roberto García Moritán recibieron a Ana el pasado 22 de julio

El 22 de julio, tal cual era la fecha prevista, Carolina Pampita Ardohain se convertía en mamá por quinta vez, pero en esta ocasión junto a su actual marido, Roberto García Moritán. Ese jueves, Ana llegó al mundo pesando 3,100 kg en el Sanatorio Otamendi y, apenas una semana después, la modelo ya se había reintegrado a sus trabajos, tanto en su ciclo Pampita Online como en ShowMatch. Sin descuidar su costado profesional, la jurado de La Academia y su familia se encuentran dedicados de lleno a la beba, que trajo mucha alegría al hogar. Y así lo demuestran en las redes, donde suelen compartir fotos de la recién nacida. En ese sentido, este domingo los posteos fueron con un motivo especial: celebrar el primer mes de la pequeña.

“Feliz mes mi vida. ANA”, escribió el precandidato a legislador porteño por Republicanos Unidos, junto al emoji de un corazón y una postal en la que se ve a su esposa dándole un tierno beso a su hija. Por su parte, Carolina publicó unas horas antes de la medianoche dos fotos en las que se la ve sonriente y abrazando a la beba. “Nada más lindo que los abrazos con Ana”, escribió. Cabe recordar que el empresario ya es padre de Delfina y Santino, de su matrimonio con Milagros Britos, y Pampita tuvo a Blanquita (quien falleció en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio junto a Benjamín Vicuña.

El posteo de Roberto García Moritán por el mes de Ana (@robergmoritan)

Las tiernas fotos de Pampita con Ana

El último viernes, la también conductora había hablado con Teleshow sobre sus sensaciones tras el nacimiento de su beba. “Estamos disfrutando tanto, estamos muchas horas dedicadas a estar con ella, no pasó rápido, al contrario, fue hermoso”, expresó. Y contó también que se organizan muy bien para cuidarla a pesar de sus obligaciones laborales. “No se hace complicado, tengo la suerte de poder traerla acá y que me acompañe, así que está conmigo todo el tiempo. Además, tampoco son tantas horas, así que se puede”, aclaró desde el estudio de La Flia.

El pasado 10 de agosto, la modelo había estado en el centro de la polémica tras cerrar la ronda de caño en el programa que conduce Marcelo Tinelli. “Música maestro, un poquito, vamos”, anunció el conductor para presentarla. Y ella, vestida con short de cuero y body negro, hizo la vertical, giró en el caño, trepó y hasta se animó a hacer un par de figuras nada simples para una mujer que está en pleno puerperio al ritmo de Need You Tonigh, de INXS. Tuvo, como era de esperar, un par de imperfecciones. Pero, definitivamente, dejó a todos con la boca abierta por su osadía.

“Tremendo”, dijo Tinelli, mientras las cámaras tomaban a su marido aplaudiendo detrás de cámara. “¡Impresionante! ¿Cuánto hace que fuiste mamá?”, le dijo entonces el conductor. “Dos semanas”, respondió sonriente la modelo. Y aclaró: “No podía hacer muchas cosas porque no tengo abdominales todavía”.

Sin embargo, quizá adelantándose a las críticas, aclaró que antes de aceptar este desafío había consultado con su médico. “Fui a charlar con mi doctor y me dijo: ‘Subí y bajá’. Pero todos los trucos invertidos imposible, porque no me reacciona todo esto...”, dijo señalando su zona media. Y Marcelo le remarcó que había estado “espectacular”. “Yo disfruto bailar y me animo aunque haga un loco a veces...Pero acá la producción siempre me da el gusto y es un sueño para mí”, concluyó Pampita antes de regresar a su silla. En diálogo con este sitio, el propio Tinelli también había dado su visión al respecto: “A mí me vale lo que yo pienso: me encantó, la vi brillante, radiante, espectacular. Por supuesto que una persona que acaba de ser madre puede ser cuestionada por alguno, pero bueno, depende de quien lo cuestione también”.

