El antipático mensaje que recibió Nazarena Vélez tras confirmar que tiene coronavirus: “¿Es maldad o ignorancia?”

Nazarena Vélez

Nazarena Vélez comunicó a través de su cuenta de Instagram que dio positivo en el test de coronavirus. De cara a un evento al que tenía que asistir, un dolor de cabeza la alertó y decidió hacerse un hisopado por precaución. Si bien la actriz y empresaria confirmó su contagio, los resultados de su familia fueron negativos, aunque todos permanecerán aislados unos días.

“Intento ser siempre tan positiva que buehhhh podía pasar”, escribió Nazarena como título, mostrando en una frase y con un emoji, toda la frustración que transmitía su rostro. A continuación, detalló su estado físico y anímico y el panorama familiar, con un formato de telegrama informativo: “Venía zafando pero finalmente un día me tocó. Estoy bien. Solo dolor de cabeza y un poco de cuerpo. En casa se hisoparon todos y Gracias a Dios solo yo lo tengo. Aisladísima. Sola en mi habitación. Esto también pasará. Y muy pronto”, enumeró. Para completar el mensaje esperanzador, cerró con unas palabras para sus seguidores: “No dejes de cuidarte”.

Pero en las últimas horas, a través de sus stories se molestó por un mensaje en especial que recibió. “¿Qué onda estas personas? ¿Posta piensan que esto me sirve? ¿Es maldad o ignorancia?”, escribió la productora, junto a una imagen de un mensaje de Instagram que había recibido. “Cuidate mucho, hay gente que estaba así de bien como vos y de un momento a otro después terminó internada y hasta muerta” , fue el comentario que desató la ira de Vélez

El comentario que enojó a Nazarena Vélez

Horas atrás, Nazarena compartió una serie de videos en sus historias donde dio algunos detalles más sobre su cuadro. “Acá estoy, todo oscurito porque me duele la cabeza bastante. Estoy sola, aislada, mi familia se está cuidando un montón, no se acercan y están tomando todas las precauciones como tiene que ser. No tengo fiebre, si Dios quiere tampoco voy a tener”, comentó.

Luego de varias consultas de sus fans, indicó que está vacunada con una sola dosis desde hace un mes y medio. “Tampoco tengo tan claro cuándo empezó esto porque yo sufro mucho de migrañas. Lo único que tuve raro en este último tiempo fue dolor de cabeza, pero no me di cuenta cuándo empezó, ni cómo, ni nada”, agregó.

Hace unos días, Nazarena Vélez y Santiago Caamaño dieron muestra de su historia de familia ensamblada y cómo se fue forjando la relación con su hijo menor: “Titi le costó un montón”, señaló la actriz y contó que “es tan hermoso el vínculo, porque terminó creyendo en el amor. Él (por Santiago) no le decía nada: si Titi no quería estar con él, no se lo reprochaba. Se dio cuenta que estaba siempre, y ahora están enamorados”, relató emocionada y orgullosa.

