Fabián Mazzei se mostró indignado con el Gobierno por lo ocurrido en Olivos: “Te da bronca lo que pasa”

Fabián Mazzei se mostró indignado con el Gobierno: “Te da bronca lo que pasa”

A raíz del escándalo que se desató luego de que salieran a la luz las imágenes del festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez en pleno confinamiento estricto, Fabián Mazzei se mostró indignado y apuntó contra el gobierno de Alberto Fernández.

“Es lógico que la gente se enoje porque lo peor es que una persona muera sola ya de por sí, esto de no poder tener a esa persona y acompañarla”, dijo el actor y pareja de Araceli González en diálogo con Mitre Live.

Y agregó: “El tema es como el Gobierno ayuda a la gente que no puede hacer nada. Argentina es un país que no puede cerrar ni tres días. Te da bronca lo que pasa. No es necesario irme con el Presidente más allá que tenga que pedir disculpas”.

El último año no fue fácil para el actor, ya que su madre estuvo muy enferma y falleció a fines de abril. “A mí, me agarró la pandemia cuando mi mamá estaba mal. No la podía internar porque si la internaba, la tenía que dejar sola. En pleno marzo, ella ya empezó a empeorar. Los médicos me dijeron que si la internaba, no la iba a ver más. Entonces, me quedé en casa con mamá, le puse una señora que la atendiera, porque yo no podía ir porque me había operado de la boca”, contó.

Asimismo, destacó que solo tres personas pudieron despedir a su mamá, por protocolo. “Fueron muchos golpes duros que esta pandemia nos enseñó y que nos tuvimos que adaptar a vivir. Nosotros cumplimos las reglas del juego que se le planteó a la sociedad”, señaló.

Fabián Mazzei junto a su madre fallecida

Y concluyó, con indignación: “Entiendo a la gente que se enoja cuando escucha algo y no se cumplen algunas leyes o códigos y ponele, fallece un político y hay 70 personas en el velatorio. Por eso está tan enojada la sociedad y con tanta bronca. Estamos grandes para que nos caguen a pedos porque hacemos caso a las cosas que dicen los que son conscientes, hacen caso con todo”.

La fotografía privada que prueba la celebración del cumpleaños de Fabiola Yañez en la quinta de Olivos cuando un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) prohibía los encuentros sociales en el AMBA, era obligatorio la utilización del barbijo y no se podía circular de noche, generó un escándalo nacional.

Hasta ahora sólo se conocía una imagen que mostraba a la primera dama y al primer mandatario en torno a una mesa en uno de los salones del chalet presidencial, con amigos y miembros del staff de Yáñez, sin distancia social ni barbijos. Pero este miércoles trascendieron dos “nuevos” videos grabados el 14 de julio de 2020. Se trata de las primeras piezas en formato audiovisual. Fueron publicadas por El Destape, un medio afín al Gobierno, y después reproducidas por la TV Pública.

Uno de ellos muestra el momento del festejo en el cual ella sopla las velitas de su torta mientras el resto de los presentes, incluido el Presidente, la aplauden y le cantan la canción del Feliz Cumpleaños. El otro exhibe la escena posterior, la de los saludos a las visitas, con abrazos y agradecimientos. En todos los casos, los invitados no tienen barbijos ni respetan la distancia social.

