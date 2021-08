Nancy Dupláa y la posibilidad de que Pablo Echarri se lance a la política: “Si quiere ser presidente, lo mato”

Nancy Dupláa y Pablo Echarri

“Estar trabajando con lo que es el sector privado y luego, a la vez, con el sector político es un poco difícil... Pero no lo descarto. Es una carrera de largo aliento, a mis 60 años tal vez pueda llegar a tener posibilidad de poder despuntar el vicio en el aspecto político”.

Pablo Echarri habló de la posibilidad de incursionar en la política, después de 14 años como tesorero de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes. Y la primera en referirse a las declaraciones del actor fue su esposa, Nancy Dupláa. “Él viene haciendo política desde hace muchos años en SAGAI, ocupa un puesto muy importante en cuanto a ir mejorando el sector, la promulgación de leyes e ideas. Cuando fue a hablar con Néstor (Kirchner), le puso el cuerpo al pedido por la propiedad intelectual, algo que estaba postergado hace 70 años. Y fue espectacular, le dio muchas cosas buenas”, recordó la actriz.

“Es hermoso, yo no tengo dudas de que si él se va a dedicar a la política, se va a dedicar desde ahí. Pero la verdad que es un campo minado la política en este país. Con los medios de comunicación y el poder judicial dándose la mano constantemente, junto con los medios económicos más importantes”, agregó una de las protagonistas de El Reino, en diálogo con Marcela Coronel en el ciclo radial Mientras tanto, por FM 94.7.

Por su parte, consideró que es incursionar en la política es “una lucha muy desgastante porque tienen todas las armas para hacerte caer”. “Es un ambiente minado y energéticamente te genera estar rosqueando todo el tiempo. Y es fuerte, cuesta cortar cuando te gusta tanto”.

VER TAMBIÉN Nancy Dupláa: “Soy justiciera, no tengo miedo de defender lo que creo desde las entrañas”

“Por supuesto que si es una decisión de él, si es que su energía le dice que tiene que ir por ahí, lo vamos a acompañar, pero no es lo que yo elegiría para él acá en Argentina”, enfatizó la actriz y al igual que ya lo había dicho él, no descartó que Pablo Echarri trabajase en la política. “Tiene mucha capacidad para ver las cosas, lee muchísimo y tiene un profundo deseo de mejorar la vida y cambiar la realidad de los que peor la pasan. Mi intuición es que va a ser inevitable”.

En tanto, destacó que su marido lo haría desde un costado social. “La tiene muy clara y es inevitable. Pero también le veo mucha capacidad porque sabe de números, de economía, se ha informado mucho en este último tiempo”.

Nancy Dupláa y Pablo Echari están casados desde febrero de 2007

“Si quiere ser presidente, lo mato”, advirtió la actriz y explicó el motivo por el que no quiere ser primera dama: “Yo cada vez quiero ponerme menos tacos. Si soy primera dama y tengo que estar ahí al lado, me mato. Me cuesta ir a un Martín Fierro, imaginate ahí. A mí que no me hagan trabajar. Es una responsabilidad que te viene de arriba también”.

De todas formas, Nancy Dupláa se encargó de aclarar que es una “fantasía” el hecho de que su marido sea candidato a presidente. “No va a suceder, aunque también no se puede programar nada para adelante”, señaló la actriz que está casada con Pablo Echarri desde febrero de 2007 y con quien tiene dos hijos: Morena, que el 23 de agosto cumple 18 años, y Julián, de 11. Por otro lado, es madre de Luca, de 21 años, fruto de su relación anterior con Matías Martin.

SEGUIR LEYENDO: