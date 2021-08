Habló el ex novio de 23 años de Silvia Süller: ella lo dejó por “no saber los continentes”, pero él no se resigna

Martin Lema y Silvia Suller

“Ahora abren las fronteras en septiembre y lo corté ahora para que no venga, me aburrí. Se terminó porque me aburrí. Él me aburrió. Yo no siento nada por él. No hay sentimientos, más allá de una amistad”, dijo Silvia Süller sobre el final de su relación con Martín Lema, un joven uruguayo 23 años menor que ella con quien tuvo un noviazgo a la distancia durante la pandemia.

Sin embargo, al ser consultado sobre su relación, él dejó la puerta abierta. “Nos separamos con Silvia, el tema es que yo no cierro esto, no quiero hablar de ella y a los dos meses volver. No cierro nada”, dijo en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live y agregó: “Quiero descansar un poco y volver con las entrevistas, lo que amo y cuando viaje vas a ver el mensaje que va a decir ‘volvimos’”.

“Silvia es una mujer que amo y admiro mucho y sería de cobarde hablar mal cuando no me hizo nada malo”, agregó el joven que quiere dedicarse al periodismo y que es admirador de la ex de Silvio Soldán desde que tiene diez años.

“Vivo en un monoambiente de 52 metros, no me falta plata, no tengo problema porque siempre me las rebusco, hice desde junio hasta octubre videollamadas y las cobraba”, contó hace un tiempo a Teleshow la mediática y justamente una de esas llamadas fue con Martín: “Lo conocí, pegamos onda y nos empezamos a hablar, nos dimos los celulares, no dejamos de hablar horas y horas de noche, hacemos el amor virtual.... Yo no me muestro, nunca salí desnuda, no lo voy a hacer ahora”. Sin perder la picardía que la caracteriza, había agregado con doble sentido: “Yo lo conozco a él, pero él a mí no”.

“Tanto hablamos y empezamos a jugar, a chichonear, a decirnos cosas y me decía ‘chau mi amor’”, había contado sobre cómo nació el amor que se fortaleció con largas horas detrás del teléfono. ¿Qué era lo que más le gustaba de él? “Su manera de hablar, el tono de voz me sedujo y él, es muy dado y puedo hablar cosas más interesantes, es bastante adulto y yo soy chiquilina, no maduré nunca, además es muy divertido. Le dije ‘tu mamá debe ser más joven que yo’ y él me dijo que sí y que le gusto al abuelo”.

Aguardando la reapertura de las fronteras y la visita de Martín en Buenos Aires, ella había adelantado que el encuentro entre ellos sería “terrible”. Sin embargo no pasará ya que fue ella quien hace unos días decidió romper la relación. Al parecer, la diferencia de edad que fue lo que en un principio la atrajo y divirtió, comenzó a dividir a la pareja.

“A mi me molestaba mucho que no haya terminado el colegio, que no sepa los cinco continentes. Que no estudie periodismo como dice. Aparte tiene 23 años, hay 40 años de diferencia. Qué voy a pretender. Me lo tomo como un divertimento en un año de pandemia donde la pasé bien”, dijo y aseguró que se había empezado a perder “la magia” entre ellos: “Estos últimos meses fueron chatos y yo soy una persona que me tenés que divertir y hacer reír. Fueron meses muy lindos los primeros pero ahora los últimos no”.

“Él últimamente estaba muy metido en sus cosas con sus amigos, de aquí para allá. Antes hablábamos todas las noches y ahora no tanto. Esas cosas me fueron enfriando, él vive en otro país. ¿Qué puede darme un chico de 23 años? Diversión, nada más”, agregó Silvia a la vez que aseguró que de todas formas quedaba una amistad entre ellos.

