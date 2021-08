La “guerra fría” entre Antonela Roccuzzo y Shakira: mala sintonía y vínculo no correspondido en las redes

La poca sintonía entre Antonela Roccuzzo y Shakira, las mujeres de Lionel Messi y Gerard Piqué

Con Lionel Messi ya instalado en París y a punto de comenzar a escribir su historia con el Paris Saint-Germain, se sigue generando ruido a su alrededor. Incluso, cuando él no es el actor principal de una historia: es que en las últimas horas, en España se reavivó una vieja disputa entre su mujer Antonela Roccuzzo y Shakira, pareja de Gerard Piqué, ex compañero del 10 argentino en el Barcelona.

“Lo hizo entre lágrimas pero con un fiestón por todo lo alto en su casa de Barcelona, a la que acudieron amigos y muchos de sus compañeros del equipo azulgrana, aunque entre ellos no estuvo Gerard Piqué ni Shakira”, narró el portal Semana, de España, acerca de cómo fue la despedida de la familia Messi de la ciudad catalana.

“Mientras que unos celebran que Leo Messi aterrice en París por dos temporadas más una opcional, sus compañeros de equipo lloran su ausencia. Son muchos los futbolistas que se han despedido del argentino a través de las redes sociales. Al igual que fueron muchas las mujeres de otros jugadores del Barca que han hecho lo mismo con Antonela Roccuzzo. Pero ha habido una ausente muy sonada: la de Shakira. La artista no se ha despedido de la que fuera su amiga pero, ¿cuál es la verdadera relación entre ellas? ”, planteó la publicación.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en el estadio del Paris Saint-Germain, junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro (@antonelaroccuzzo)

Aunque Piqué y Messi siempre mantuvieron una excelente relación de amistad, al parecer no ocurre lo mismo con sus respectivas parejas. El motivo de su rivalidad se remonta hasta el año 2010.

Es que por aquel entonces, la cantante colombiana que firmó el indeleble Dónde Están Los Ladrones (1998) todavía no formaba parte de la vida del defensor blaugrana, quien mantenía una relación con Nuria Tomás. La pareja llevaba más de un año de noviazgo y Nuria había encajado perfectamente con el resto de novias de futbolistas del equipo azulgrana. Entre ellas, estaba Antonela, con quien todavía sigue manteniendo una muy buena amistad.

Pero el defensor de la selección española conoció a la cantante en la grabación de “Waka waka”, y a partir de ahí iniciaron una relación “clandestina”, debido a que ambos protagonistas tenían pareja.

La ruptura dejó a Nuria muy deprimida, razón por la cual Roccuzzo prefiere mantenerse distante y prácticamente con nulo diálogo con Shakira. Son escasas las reuniones que comparten y la prensa española insiste en que ni se saludan o se esquivan cuando van a buscar a sus hijos al colegio.

El look de Shakira en la boda de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, con vestido repetido

También hubo polémica cuando Antonela y Lionel se casaron en Rosario. Es que Shakira, al llegar al hotel City Center, donde se realizó la fiesta, llamó la atención por su look. Y no solo por lo bien que lucía, sino porque usó el mismo vestido que en la producción para la revista Vanity Fair de Italia. La colombiana usó una pieza osada de autor con corte a la cintura. En tonos negros con transparencias en escote y falda que dejan entrever su figura. El mismo look que vistió en la edición de junio de la publicación italiana.

Otro atenuante en esta “guerra fría” entre las mujeres de las estrellas de fútbol surgidas en la cantera blaugrana, se evidencia en sus cuentas de Instagram: Antonela la sigue a Shakira, pero la cantante de “Ciega sordomuda” no le devolvió el gesto .

Esta semana, Antonela también fue noticia después de que sus seguidores notaron que Wanda Nara comenzó a seguirla en Instagram. Y un día más tarde, la rosarina le devolvió el gesto. De esta manera, es posible que la esposa de Icardi le brinde toda su ayuda en este cambio de club que implica mudarse a una nueva casa, en un país diferente, incluyendo la adaptación de los chicos a una escuela distinta.

