La crítica de Érica Rivas al cine y el teatro: “Cuando somos grandes, las mujeres somos indeseables”

Érica Rivas

En el universo de actrices argentinas, Érica Rivas se destaca no solo por su talento a la hora de encarnar diversos personajes, sino también por su activo feminismo. En cada entrevista que da, deja alguna definición respecto a cómo ve las cosas dentro de la industria del cine desde la perspectiva de género.

“ A mi la actuación me salvó. Es sanadora, para mí. Si yo no tuviera la actuación, estaría enferma . De hecho, cuando no actúo, empiezo a somatizar todo. Más ahora con esto del covid, como que ya lo tuve 27 veces, tuve todos los síntomas...”, dijo entre risas, exagerando en línea hipocondríaca, en un diálogo que tuvo con Jazmín Stuart y Mariano Hueter para el ciclo Dac Ficciones Cortas.

“¿Que sentís respecto de los roles femeninos y cómo va cambiando la narrativa a medida que van cambiando patrones culturales?”, le consultó Stuart. “Es una cosa difícil, vos lo sabés también”, introdujo Érica y agregó: “Es uno de los temones. Es como si te dijera de escalar el Everest. Y si no lo hacemos juntas, no lo vamos a poder hacer solas. El cambio es muy lento. Y lamentablemente, me siento muy sola. Y creo que muchas mujeres también se deben sentir solas”.

“Además, parecería que lo que decimos es como: ‘Bueno, son privilegios de una actriz que tiene un montón de trabajo y que puede decirlo’. Y creo que el patriarcado está en todos lados, incluso en nosotras. Eso es algo que hay que pensarlo todo el tiempo, y todo el tiempo discutirlo, todo el tiempo saber que te van a decir que estás loca, que sos una rayada, que sos una pesada, que sos una intensa”, definió.

Érica Rivas en la película Los sonámbulos

Por otro lado, Rivas dijo que, en las actrices, “ el tema de la edad es otro de los factores de opresión. Las mujeres, cuando somos grandes, somos indeseables . El otro día me dijeron una cosa de las categorías del porno, sobre el término MILF, que es sobre las madres. En los hombres no hay... está el sugar daddy, pero no es lo mismo”.

Respecto a por qué considera que los cambios en la sociedad se están dando de una manera lenta, Rivas considera que ocurre “porque no nos juntamos de verdad, no lo estamos haciendo. (...) Yo tuve muchas ilusiones, en muchos momentos, de que esto iba a cambiar. Pienso en las chicas jóvenes, todas las cosas que hice y que dije y que haré, son para ellas. Porque sé que lo nuestro no creo que vaya a cambiar”.

A la vez, se definió como “la hincha pelotas que siempre dice: ‘Che, pero escuchame, ¿viste que acá dice esto? ¿Vos lo pensaste?’. Encima soy anti especista, imaginate. Además de feminista, soy anti especista... ¡pesada!”.

“Con mi activismo, siento que mi forma de militancia es mi trabajo”, definió Érica Rivas

“Con mi activismo, siento que mi forma de militancia es mi trabajo”, definió Rivas. Y que su idea es “hacer entender esto a la gente que escribe, a los que no son feministas o a los que no tienen atravesado el feminismo o no quieren tenerlo atravesarlo, que el feminismo no es una cosa de mujeres solamente, que viene desde hace mucho, que no soy yo, que soy super poderosa mina. Porque no, porque me enfermo, porque tengo miedo de que no me llamen más para trabajar, porque me quedo sola cuando denunció . No soy una súper mina, no existen las super minas: todas estamos atravesadas por el patriarcado, los hombres también, y no nos damos cuenta”.

Por último, en esta entrevista que forma parte de la quinta temporada del ciclo Dac Ficciones Cortas que se emite por la plataforma CineAr, Érica dijo que su aporte pasa por “coachear, ayudar” a sus amigas, tal como otras amigas lo hacen con ella. Y ejemplificó: “Yo llamo a (la periodista) Marta Dillon y le pregunto: ‘¿Podés leer este guión para ver si yo me estoy equivocando mucho? Porque no entiendo, ¿qué quiere decir esto? ¿Estoy muy mal que pienso que es una mierda esto?’”. Y cerró, indignada: “ ¿Como puede ser que sigamos haciendo comedias sobre una mina que se va de vacaciones y lo deja al marido con sus cinco hijos y el tipo es un pelotudo? ¿Cómo puede ser? Muchas veces no contesto a propuestas de proyectos porque no sé qué contestar”.

