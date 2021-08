Fuerte comunicado de todos los hijos de Diego Maradona contra Matías Morla: “Hemos solicitado que sea investigado profunda y seriamente por la Justicia”

Los cinco herederos de Diego Maradona, en pie de guerra contra Matías Morla

Este domingo, Ana, Kity y Cali, las hermanas de Diego Maradona rompieron el silencio y apuntaron contra sus sobrinas, Dalma y Gianinna. “Lo único que digo es que no les caemos muy bien que digamos, porque nos faltan el respeto. Si nos llaman por teléfono, no nos dejan hablar. Ellas son muy irrespetuosas. Tanto a mí como a todos nos tratan mal”, aseguró la mayor en una entrevista con Luis Novaresio en su programa Debo decir, por América. Pero no fueron solas, sino que también estuvieron acompañadas por Matías Morla, ex apoderado del Diez y con el cual las hijas de Claudia Villafañe mantienen un fuerte enfrentamiento.

En este contexto, y apenas minutos antes de que dicha entrevista saliera al aire, tanto ellas como Verónica Ojeda, mamá de Dieguito Fernando, decidieron publicar un fuerte comunicado en contra del abogado. “Los que conformamos la sucesión de Diego Maradona estamos todos de acuerdo y convencidos de que el señor Matías Morla no tenga nada que ver con las marcas, nombre e imagen de nuestro padre que le pertenecían y por derecho ahora a sus herederos”, comienza el texto que compartieron cada una en sus stories de Instagram. Y agregan: “También estamos de acuerdo y creemos fervientemente que corresponde que sea apartado de la causa de San Isidro, donde se investiga la muerte de nuestro padre, y sea investigado profunda y seriamente por la Justicia”. “Esto no es un capricho de alguno de los herederos, sino que son partes estructurales en las que TODOS estamos de acuerdo”, cierran.

El comunicado que compartió Gianinna, Dalma y Verónica Ojeda, en representación de Dieguito Fernando

En un tono similar, Jana Maradona y Diego Junior publicaron otro comunicado en el mismo momento, aunque llama la atención que no sea exactamente el mismo. “En virtud de las constantes difamaciones vertidas en distintos medios, queremos manifestar que todos los hijos de Diego Armando Maradona estamos unidos en un frente común: luchar para que prontamente se haga justicia y se condene a los responsables de la muerte, a los que intentan ocultar la verdad, con mentiras y falsas imputaciones, no solo por la familia sino por todos aquellos que querían a Diego”, comienza el escrito publicado en la misma red social.

Y continúan: “Todos juntos seguiremos luchando contra los terceros inescrupulosos que pretenden lucrar con el nombre y la imagen de nuestro padre, defenderemos codo a codo su memoria y su legado. Por eso los herederos pedimos que el señor Matías Morla se abstenga de continuar utilizando indebidamente la imagen, el nombre y las marcas de nuestro padre porque nunca le pertenecieron ni le pertenecerán, y hemos solicitado en reiteradas oportunidades a la Justicia se lo aparte de la causa de la muerte y se lo investigue profunda y seriamente”. Por último, concluyen: “Todos buscamos solo la verdad, la Justicia determinará quiénes son los responsables”.

El comunicado de Diego Junior y Jana sobre Matías Morla

Pero la respuesta a las hermanas de Diego no quedó allí, sino que Gianinna fue por más y publicó una conversación que tuvo con Cali. En ese chat, su tía le pregunta si su papá había cambiado el número de teléfono, ya que le había enviado un video y no lo vio. Acto seguido, la ex del Kun Agüero le facilita el contacto de su padre y también el de Maxi Morla (como tenía agendado a Pomargo), que estaba en ese momento con el ex DT de Gimnasia. “Sí, ya lo llamamos pero dice que no lo cambió”, le responde a su sobrina cuando le dice que llame al cuñado de Morla. Además, Gianinna le dice que le pregunte también por el teléfono de Jana, ya que ella no lo tiene. “Dale, ahí le digo porque se hacen todos los pelotudos”, le responde su tía. Luego, la hermana de Dalma le consulta si finalmente pudieron hablar con su padre, y Cali le responde que “no atendió porque no quería hablar”.

El chat entre Gianinna Maradona y su tía Cali

“Después de irme de La Plata, las llamo contándoles la situación que estaba viviendo mi papá antes de que lo lleven a la cancha de Gimnasia. Les pido por favor que me acompañen y así lo podíamos ayudar. Me dicen que sí”, continúa Gianinna.Y luego muestra más capturas de pantalla. “Y ahí la decisión final de no acompañarme ¡Gracias! No podría imaginarme dejar sola a mi sobrina. Menos referirme a ella como la hija de Dalma ¡Enrome diferencia!”, escribió indignada.

El chat entre Gianinna Maradona y su tía Cali

Luego, en enero, la conversación se retoma y la hija de Villafañe le pregunta si era cierto que no la habían dejado entrar al cementerio. “Fui con Nicolás hasta el cementerio. En la puerta me retuvieron unos diez minutos, pero me dijeron que teníamos que pedir autorización a vos. Yo lo tomé a mal porque vos sabés que mis papás están ahí también”, le respondió su tía. Acto seguido, Gianinna le respondió: “A mí no me tiene que llamar nadie, es una pena que yo hoy haya ido y en el registro eso no figure”. El diálogo continúa cuando la actual pareja de Daniel Osvaldo le pide que si le dolió la actitud, la tendría que haber llamado, e incluso le recrimina no haberla acompañado el 30 de octubre a la cancha de Gimnasia, algo por lo que su tía termina pidiéndole disculpas. “Yo lo único que te voy a pedir es que si tenés alguna duda, me llames, no supongas que soy o que no soy. Qué hago o qué dejo de hacer. Soy tu sobrina. Y si necesitas preguntarme algo, éste es mi número de teléfono”, cierra y luego se despide.

