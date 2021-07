Angie Balbiani recordó cómo conoció al padre de su futuro hijo: “Él venía picoteando, era muy de Tinder”

Angie Balbiani presentó a su novio en televisión

Hace menos de un mes, Angie Balbiani anunció que espera por un hijo. Madre de Benjamín, fruto de una relación anterior, la panelista de Editando Tele (Net TV) lleva más de tres años en pareja con Juan, quien no pertenece al medio artístico.

Ahora, la amiga de Pampita contó cómo se dio la historia de amor entre ellos: “Me había mudado hace poco y Benja estaba de viaje con su papá. Yo tengo una perra, Sasha, y la llamo a mi mamá y le digo: ‘Vamos a pasearla’. Y ella me dice: ‘Dale, pero vamos a otra plaza’. Y empiezan a aparecer un montón de chicos que jugaban al fútbol. Esto fue un lunes. Volví a ir el martes y también el miércoles. Ese miércoles los chicos vuelven a ir. Y con mi mamá jugábamos y le poníamos nombres a los chicos”, le contó Balbiani a Tomás Dente en el programa Vino Para Vos (KZO).

La fortuna estaba del lado de Balbiani, quien recordó que la semana siguiente volvió al mismo espacio verde -la Plaza Chile, en el barrio porteño de Palermo- y conoció con su futura pareja. “La plaza me gustaba mucho porque estaba enrejada. Entonces, mi perra que es bastante descontrolada, no se me escapaba. Ese lunes, Juan le tira la pelota a Benja para jugar. Patearon un par de veces y al rato se pusieron a hablar. Y pasaron como quince minutos. Entonces yo, con mi humor ácido, me acerqué y le dije: ‘Si lo vas a secuestrar, hacelo ahora que te estoy viendo’” , dijo Balbiani, desatando una carcajada incrédula en Dente.

El posteo de Instagram con el que Angie Balbiani comunicó su embarazo

“Después, él empezó su entrenamiento de fútbol y, muy valiente, a la hora y media me había mandado una solicitud por Facebook”, dijo Angie. “No te puedo explicar lo que me pasó, pero yo sabía que si él me buscaba, me iba a encontrar”, agregó respecto a la atracción mutua que percibió en ese encuentro. ¿La fecha del flechazo? 11 de febrero de 2018, según la memoria de Balbiani.

De todos modos, ella considera que Juan “no pensaba que iba a terminar en esto”, dijo señalándose el vientre. “Porque él venía picoteando, era muy de Tinder. Me acuerdo de las conversaciones por Facebook, que todavía las tengo, hay un renglón que dice algo así como: ‘Vos sos como seria’. Como tanteando mi situación de dama, esto de ‘vos no sos para una noche y nada más’”, dijo.

Angie Balbiani está en pareja con Juan desde 2018. En junio pasado anunció su embarazo

A la hora de definirlo, Angie considera que en Juan encontró a “un par”. Y explicó: “Siempre fueron muy dispares mis relaciones: por lo general yo siempre tenía que dar más de lo que recibía. Y desde que estoy embarazada, el negocio se me dio vuelta. Me gusta mucho mimarlo. Yo soy de preparar el desayuno de los dos todas las mañanas y que tengan todo lo que les hace falta”.

Acto seguido, Dente anunció que llegaría un saludo en video grabado por Juan que decía así: “Hola, gorda. Paso por acá para decirte que te amo mucho. Estoy muy feliz y orgulloso de la familia que hemos formado, y de la que se viene. Desearte la mayor felicidad del mundo, que te lo merecés por cómo sos con todos los que te rodean. Un beso grande”.

“Con mucha seriedad, ¿viste?”, acotó Balbiani tras el final del video, describiendo los modales de su pareja. Así lo explicó: “No está acostumbrado al medio y me encanta que no le guste. Al principio le costó mucho entender”, dijo e ilustró con una anécdota: “Me acuerdo de que estábamos haciendo Pampita Online en Telefe e hicimos una sección con Diego Ramos, como de novela, en la que él nos besaba a todos. Y llegué a casa y me dijo: ‘Te acaba de besar otro tipo’. Yo le dije: ‘Pero es Diego, está todo bien, la mejor’. ‘No, pero no sé si me copa, no sé si tengo ganas de entender este medio’. Pasa que nosotros vivimos una realidad más light. De a poco lo fue entendiendo. Y yo me fui calmando, también”, cerró Angie.

