Las revelaciones de María Becerra en Los Mammones: el bullying en el colegio, su relación con Lali, Tini y Duki y cuándo va cantar en vivo por primera vez

El papelón de María Becerra cuando conoció a su novio Rusher King (Los Mammones - America)

Con su simpatía y espontaneidad, María Becerra cautivó a todos en su paso por Los Mammones. La cantante de 21 años, la argentina más escuchada de Spotify y una figurita difícil para los medios tradicionales, habló de todo con Jey Mammón. recordó su infancia y sus inicios como youtuber, habló de sus colegas Tini, de Lali y del Duki y recordó el papelón que vivió cuando conoció a su novio, el cantante Rusherking.

Con una timidez que fue perdiendo a medida que se desarrollaba la charla, la cantante se remontó a sus 15 años, cuando subía monólogos y sketches, y poco tiempo después se convirtió en la artista argentina más escuchada en Spotify. “Se me cruzaron las personas indicadas y las oportunidades. Tuve mucha suerte, las cosas se dieron tal cual, fui atando cabos y las cosas se pudo dar. Hubo mucha gente que confió en mí”, reconoció la cantante a modo de agradecimiento y dejó un consejo para las chicas que la admiran y sueñan con convertirse en artistas: “Si les gusta, que le manden mecha”

Durante el programa, recorrieron la breve relación de María con la televisión, con algunas entrevistas en canales juveniles de música y una participación en el “especial perros” del programa de Guido Kaczka. “Ganamos un smart TV”, recordó la cantante, que también estuvo como público, acompañando a su hermana, en El último pasajero, el ciclo del mismo conductor que regalaba un viaje a Bariloche para un grupo de egresados.

TINI, Maria Becerra - Miénteme - Video Clip

El estudio volvió a aparecer cuando María contó que había dejado los estudios a falta de dos años para terminar el secundario: “No me dan ganas de terminar el colegio. Mi papá me va a matar cuando lo vea”, admitió con honestidad brutal. También recordó sus comienzos en un industrial, cuando sufrió el bullying de sus compañeros. “Me encanta la carpintería, quería ir a una escuela técnica y mis papás me cumplieron el capricho. Eran 400 alumnos todos varones, y yo la única mujer. Fue horrible, los pibitos estaban en una...”, relató, sin querer profundizar en el tema.

La sección anécdotas mammonas llegó por partida doble. Primero, Tini reveló un accidente que quizás dé lugar a una nueva colaboración después de lo que fue “Mienteme”.Todo ocurrió en después de una fiesta y unas copas, cuando María quiso enviarle por celular “Animal”, el feat con Cazzu y le terminó enviando otra pista, que a la ex Violetta le encantó y le puso su voz. “Se sumó de una y por ahí la sacamos. Ahora quedaste enganchada”, remató María, señalando con el dedo a Tini e ilusionando a sus fans.

Luego habló su novio, el cantante Rusher King que dejó el relato picando para que complete cómo se conocieron. Otra vez la secuencia fue de festejo y algunos tragos, en un campamento de música en el que coincidieron. “Ahora estoy en confianza y hablando, pero hace unos añitos era súper tímida. Cantaba las canciones y el resto del tiempo me bajaba la capucha”, reconoció María.

María Becerra es la artista argentina más escuchada en Spotify. EFE/ French Toast Agency /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Así estaban las cosas hasta el último día del campamento. Fiesta de despedida, algunas copas para tomar confianza. “Yo lo venía viendo a él todos los días y dije ‘hoy lo encaro’. Le toqué el hombro y le digo: ‘Disculpame, la verdad que me fascina tu acento cordobés’. Él me mira y me dice: ‘Yo soy santiagueño’ y se dio vuelta. ¡Me cortó el rostro!”, remató provocando las carcajadas en el estudio.

Durante “Las 21 de las 21″, el conductor le preguntó por algunos nombres propios de sus colegas. Contó que no conoce a Lali y que no terminó de ver su serie Sky Rojo, aunque no tiene ningún problema con ella ni con nadie. “Hemos cruzado unos mensajes re buena onda. Tengo la mejor con todas”, aseguró. Respecto al Duki, dijo que “es un divino, como todos los chicos que hacen trap o reggaeton, que los ves personajes, pero son más tiernos que este osito”, dijo señalando a Norberto, sentado a su lado en el sillón.

Para el cierre, brindó un pequeño musical mientras sueña con poder presentarse por primera vez en vivo, un proyecto que tiene en mente para octubre, en lugar a confirmar. Con Jey al piano cantó “Miénteme”, y sobre las pistas interpretó el flamante “Cazame”, que en una semana ya tiene casi siete millones de reproducciones y “Perdidamente”.

