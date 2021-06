Los mejores memes luego de la consagración de Gastón Dalmau en Masterchef Celebrity

La emoción Gastón Dalmau en su consagración (Telefe)

“El ganador o la ganadora de Masterchef Celebrity es... Gastón Dalmau”. Cuando la inconfundible tonada italiana de Donato De Santis anunció al campeón de la segunda temporada de Masterchef Celebrity y las redes sociales no se iban a perder semejante oportunidad para hacer una de las cosas que mejor saben hacer: los memes. La consagración de Gastón, la hidalga derrota de Georgina Barbarossa, las características de cada jurado y la presencia de una hinchada bullanguera se llevaron los premios en este clásico de las grandes citas.

Gastón escuchó su nombre y las lágrimas no lo dejaron hablar por un largo rato. Tomó de las manos a su adversaria, que lo felicitó con hidalguía y orgullo, mientras escuchaba la ovación de sus ya ex compañeros y una lluvia de papelitos plateados inundaba el estudio. El conductor Santiago del Moro felicitó al campeón y a la subcampeona de una final tan pareja y protagonizada por dos participantes tan queridos que más allá de los favoritismos había una sensación de que cualquiera de los dos era merecedor del triunfo. Y las redes se expresaron en este sentido, con los respectivos fandoms tirando para su lado pero respetando y reconociendo al adversario.

Claro que en toda manifestación popular hay algún desborde y la cuota de descontrol en el estudio la pusieron Dani La Chepi y Andrea Rincón, hinchando abiertamente por Georgina. Se hicieron sentir con sus gritos desde el fondo del estudio y hasta tuvieron algunas agresiones hacia el jurado, todo dentro de los límites del humor y los códigos que maneja el certamen gastronómico. Nobleza obliga, reconocieron la derrota y felicitaron con hidalguía al flamante campeón, aunque las redes habían tomado nota y expresaron su veredicto.

Los Simpsons deben ser por escándalo la usina que genera más memes a lo largo y a lo ancho del planeta y aportaron una buena cantidad de ideas a la causa de la segunda temporada de Masterchef Celebrity. De ambos bandos se inspiraron en las criaturas amarillas creadas por Matt Groening en un desafío de creatividad y humor corrosivo, haciendo honor al producto original. Pero con dos exitosas temporadas, el propio reality de Telefe fue generando sus propio lenguaje y consecuencia, sus propios memes, que estaban listos para salir a la y dar la vuelta olímpica.

Con perfil bajo, Gastón construyó su camino lejos de las polémicas, abriendo siempre su costado más sensible, concentrado en aprender y progresar y en una batalla permanente por dominar sus nervios. Debe tener el récord de litros de transpiración derramados en todas las ediciones de Masterchef y su sufrimiento fue el de sus fanáticos, quienes estuvieron palmo a palmo hasta el momento de la final.

Su aliento también fue el de los seguidores de Casi ángeles. Con Cande Vetrano, su ex compañera en la tira de Cris Morena, vivieron la competencia juntos y a la par. La tira creada por Cris Morena estuvo presente a lo largo del ciclo, ya que fueron invitados algunos de sus protagonistas, como Lali Espósito o Nico Vázquez, que no tuvo la mejor experiencia al probar un plato de Gastón. Y cuando hubo que elegir una compañera para cocinar, Gastón convocó a Rochi Igarzábal, y aunque no les fue bien en el desafío, sirvió para seguir cultivando la amistad.





