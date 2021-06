Ángel de Brito se metió en la polémica de Claudia Fontán en Masterchef Celebrity y apuntó contra la actriz

Ángel de Brito, Claudia Fontán y el jurado de Masterchef Celebrity

“Por 25 puntos de rating son capaces de matar a la madre o provocar esto en las redes (que les encanta). Siempre fue así en todos los reality. No les importa defenestrar a quien sea, incluyendo a los participantes con trayectoria intachable pero que quedan al servicio de los caprichos de la producción. No les importa nada más que sus 25 puntitos”, sentenció en sus redes sociales Alejandra, la hermana de Claudia Fontán, enojada con el trato que recibió la actriz en su paso por Masterchef Celebrity.

Luego de que varios usuarios usaran Twitter para opinar al respecto, Ángel de Brito, jurado de La Academia de ShowMatch, se metió en la polémica y se puso del lado de sus colegas de Telefe, Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui. Simple, corto pero contundente, dijo: “No saben perder”.

Ángel de Brito opinó sobre la polémica en Masterchef con Claudia Fontán

La Gunda fue la última participante en ingresar al concurso y se perfilaba como una de las preferidas del jurado, ya que hasta había tenido su propio programa de cocina en El Gourmet, con su amigo el chef Fernando Trocca. Sin embargo, un error marcó un antes y un después en la competencia para ella: se le cayó caramelo al piso y en lugar de tirarlo lo puso en el plato que luego entregó al tribunal para la degustación.

“¿Esto está juntado del piso?”, preguntó auqel día Betular señalando la fuente con el toffee. “No, te lo juro por Dios que no”, negó la participante pero el jurado no le creía y miró con más detalle la escena del crimen. “¿Y estas manos que son?”, indagó señalando unas huellas que se formaban en el piso. “Gunda, yo me llego a enterar de que me como algo del piso...Avisada estás”, señaló a modo de advertencia, antes de seguir con su recorrida.

Ante la duda, el jurado decidió no probar el postre de la actriz y dejó pasar el asunto. Al día siguiente, le comunicaron: “Tenés el mejor plato, pero no vas a tener estrella hasta que dure esta semana, ni nunca. Cocines el mejor plato, vas a tener que estar todos los domingos presente cocinando hasta que llegues. Ojalá que sea lejos y que quede todo esto atrás”.

De ahí en más, no la pasó bien en el show. “Voy a ir todos los domingos a la gala de eliminación. Es fuertísimo. Los programas los grabás y te enterás cuando lo ves. No sé lo que va a salir mañana. Es una televisión que tal vez yo nunca hice. Me voy sorprendiendo. Pero son las reglas del juego. De la única manera que puedo responder es cocinando. Es lo que voy a hacer ahí”, dijo desilusionada.

Esta semana, dejó el certamen. Al despedirla el jurado elogió sus platos. Pero en las últimas horas sorprendieron los dichos de su hermana contra el programa que conduce Santiago del Moro. “Que se sepa. Despertemos por favor. Es un reality que además es grabado y editado y lo hacen de la manera que se les canta para que provoque efecto en la audiencia y hacer 25 puntos de rating”,.

Según relató Alejandra, todos sabían que su hermana había preparado la torta con lo que había recogido del piso, “pero les sumaba hacer la actuación para que todos lo vean porque eso era pico de rating. Ellos te hacen un buenito o un villano a su antojo, cortan partes y ponen las que quieren. ¿Alguien se imagina lo que produce en los participantes estar en un reality? Juegan con tus emociones y llega un punto que actúas como nunca pensaste que lo harías”, argumentó en defensa de la Gunda.

