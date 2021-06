A solas con Omar Sy, el protagonista de la serie actor “Lupin”: “Mi personaje es el James Bond francés”

El detrás de escenas de "Lupin: Parte 2"

La serie francesa Lupin llegó a Netflix con una nueva tanda de capítulos. La producción se mantuvo entre las ficciones más vistas apenas se estrenó y promete un éxito similar en este regreso.

La historia es fascinante. Su protagonista, Assene Diop, sabe de las injusticias de la vida y de los prejuicios de la sociedad. Pero ante tanta adversidad y con un poco de suerte, se reinventa y logra lo que quiere. Es un ladrón querible que le roba a los que se ensañaron con él, por eso el espectador lo justifica de cierta manera. Porque es un personaje divertido, sagaz, carismático. Lupin es Francia, es la Torre Eiffel y la avenida Champs Elysee, la cúpula de Sacre Coeur de fondo, el edificio de La Opera y el barrio latino de marco central.

También podría definirse como una serie de acción, suspenso con diálogos ocurrentes y resoluciones inteligentes antes los diferentes misterios que surgen en la trama. La vida de Assene Diop, un hijo de inmigrantes en la Francia de estos días, es el disparador para contar esta historia que se mezcla con la del personaje de la literatura Arsène Lupin de Maurice Leblanc de 1923.

Tráiler de la segunda temporada de "Lupin"

Los primeros 5 episodios de esta serie, protagonizada magistralmente por Omar Sy, generaron una increíble aceptación en todo el mundo cuando se estrenó en la plataforma. La segunda parte se compone de otros cinco capítulos que completan la historia que quedó abierta en la tanda anterior.

¿Qué pasó con Raoul, el hijo de Diop, y a dónde se lo llevaron? Esto parece ser lo primero que Diop tendrá que resolver. Pero los misterios y aventuras se suman y nos vuelven a atrapar en el marco de una de las ciudades más bellas del planeta: París. Las catacumbas, las orillas del Sena, el Museo d´ Orsay, el subte... todo ello contribuye a generar el marco detrás de Lupin.

A pesar de tratarse de una serie de investigación y persecuciones, esta historia es también sobre los legados de un padre a un hijo y la importancia de ser respetado. En el marco del reciente estreno de la segunda parte , Teleshow entrevistó en exclusiva a Omar Sy, el protagonista que le da vida a Lupin, quien reflexionó sobre el éxito de esta producción que va a contar con una tercera parte.

Entrevista a Omar Sy, protagonista de "Lupin" - Parte 1 - #Entrevista

—¿Por qué crees que Lupin se convirtió en un hit alrededor del mundo?

—Realmente no lo sé, siempre es muy difícil encontrar la respuesta. Creo que la mejor cosa que puedo hacer para mí es regocijarme con el éxito de la serie y agradecer a los fans. Es tan increíble que Lupin haya sido tan exitosa, estamos super felices y agradecidos. Y vamos a tratar de hacer lo mejor para la próxima temporada.

—¿Crees que Lupin es el James Bond francés?

—Sí, lo es. Por supuesto

—¿Por qué?

—Porque cuando piensas en James Bond puedes decir que es el inglés que más conoces, ¿no? Entonces Lupin es el francés que mejor conocemos. Esa es la explicación. Él es ingenioso, inteligente, atleta, el mejor peleador, el mejor todo entonces, esa es la razón. (Risas)

Omar Sy es un actor reconocido y respetado en Francia. Fue el protagonista de una de las películas más taquilleras en su país llamada Amigos intocables (Intouchables, 2011) que tuvo su versión en Argentina con Oscar Martinez y Rodrigo de la Serna. Sy forma parte de la descendencia de los inmigrantes de África y ex colonias francesas. Con su metro noventa de estatura, Omar es hijo de un matrimonio de origen mauritano y senegalés, y está casado desde 2007 con Helene. Juntos tienen cinco hijos y la familia Sy, se va mudando de acuerdo a los trabajos de Omar a quien próximamente veremos en la nueva entrega de Jurassic World 3.

Entrevista a Omar Sy, protagonista de "Lupin" - Parte 2 - #Entrevista

—Lupin es también una historia acerca del racismo y la discriminación, ¿cómo te sientes respecto a esta problemática y cómo ves esta situación en Francia?

—Esa es una situación que sabemos que existe y nosotros quisimos sólo reflejar algunas cosas de nuestra experiencia y que sabemos que suceden en nuestro país. Pero al mismo momento, teníamos en mente que la finalidad de una serie de televisión era entretener. Entonces queríamos entretener pero al mismo tiempo poner algunos usos y costumbres que describieran a Paris y Francia tal como son. Lo hicimos usando todos esos aspectos de nuestra sociedad para ayudar a contar nuestra historia. Porque no es que decíamos “okey, pasa esto, esto y aquello”. No. Decíamos “esto es lo que está pasando, entonces hagamos que nuestros personajes lo usen para hacer lo que tienen que hacer”. Creo que fue una buena manera para hablar de eso porque no queríamos ponernos en rol de jueces.

—Si pudieras viajar en el tiempo y te encontraras a vos mismo siendo un niño pequeño, ¿qué consejo te darías a ti mismo?

—Lee más. Porque empecé a leer muy tarde, me interesé por la lectura muy tarde y tal vez si pudiera cambiar algo, sería eso.

—¿Es verdad que pegaste los afiches de Lupin en el subte a manera de publicidad?

—-(Risas) Sí, es verdad

Omar Sy, protagonista de Lupin, pegando afiches en el subte

—¿Y cómo fue esa experiencia?

—Fue muy muy interesante porque es cómo hablábamos antes. En la serie hablamos sobre ciertas personas que no son registradas o sólo son juzgadas por cómo se ven o por cómo se visten y nosotros queríamos experimentarlo realmente. Entonces fue interesante ver cómo mucha gente no me reconocía y observamos cuáles eran sus caras y miradas. Y realmente no había nada dentro de ellos, no tenían ninguna reacción. Lo sabíamos previamente que iba a pasar pero fue una dura y ruda experiencia que resultó ser muy interesante.

