La fiesta de Nicole, la hija de Natalia Denegri, en Punta Cana tras su debut en la televisión estadounidense

A puras risas y juegos fue el festejo del cumpleaños de Nicole, la hija de Natalia Denegri que celebró sus 7 años con una tierna fiesta en un resort de Punta Cana, donde se hospedaron en sus primeras vacaciones post-vacunación. Tras el debut de la pequeña en televisión con “El Mundo de Nicole”, un segmento animado del programa Corazones Guerreros que conduce y produce su mamá en el canal MegaTV, la familia viajó a República Dominicana.

Para el cumpleaños, los animadores del hotel se disfrazaron con pelucas y narices de payaso y organizaron bailes, juegos y una merienda que, por supuesto, incluyó una torta de cumpleaños con decoración de unicornios, los favoritos de la pequeña. “¡La felicidad de Nicole no se puede expresar con palabras! Desde que llegamos ha disfrutado muchísimo de poder volver a jugar con otros niños y estaba muy feliz de poder volver a festejar su cumpleaños a lo grande. El año pasado no había podido tener fiesta debido a la Pandemia y estaba ilusionada de poder hacerlo este año, así que fue como un sueño cumplido para ella. Literalmente me dijo: ‘Mami, fue el cumpleaños más feliz’”, expresó Denegri en diálogo con Teleshow desde el país del Caribe.

Denegri y su familia viajaron a República Dominicana en un mix de placer y trabajo. Es que además de ser sus primeras vacaciones juntos tras vacunarse ella y su esposo en los Estados Unidos, donde residen desde hace más de 12 años, la exitosa argentina aprovechó los increíbles paisajes de la zona para realizar una producción de fotos para una importante revista internacional que la tendrá entre sus páginas. “Serán unas vacaciones cortas, ya que Nicole tiene que regresar a clases y nosotros a trabajar, pero necesitábamos este descanso. Aunque tuvimos que realizar dos viajes por trabajo durante la Pandemia, en general nos mantuvimos encerrados en casa, extremando los cuidados y Nicole haciendo educación online. No nos dimos cuenta de cuánto necesitábamos estas mini-vacaciones hasta que pisamos la playa”, contó Natalia, que también tuvo un año intenso de trabajo con su productora Trinitus Productions y las misiones solidarias que organiza junto a Hassenfeld Family Foundation y Hasbro Toys.

Cuando regrese a Miami, Denegri continuará con la producción de varios documentales y junto a Nicole retomarán las grabaciones de la décima temporada de Corazones Guerreros, el programa infantil periodístico-solidario con el que Natalia ha ganado varios premios Emmy y con el que lleva historias de superación, información didáctica y entretenimiento a niños y familias hispanas de todo Estados Unidos y ocho países de Latinoamérica.

Esta temporada sumó el segmento “El mundo de Nicole”, un segmento con animación 3D en el que la niña vuela en globo aerostático dentro de su mundo imaginario junto a su amigo, el robot sabelotodo Gu, quien responde a las preguntas más curiosas que todos los niños y adultos se hacen a diario. “Nicole es una niña extrovertida y muy inteligente. Pero además tiene una conexión súper especial con mis seguidores y con la gente en general. Ella habla con todo el mundo, hace amigos súper rápido y nos tiene a todos sorprendidos con sus ocurrencias. ¡De hecho este segmento fue idea de ella! Ella quiere compartir su mundo con todos”, le había contado orgullosa a Teleshow a horas del estreno del segmento, que se verá todas las semanas tanto en los Estados Unidos como en 8 países de Latinoamérica a través de la pantalla del programa.

Desde que llegó a los Estados Unidos, Natalia ha logrado destacarse a nivel local e internacional como productora, conductora, periodista, empresaria y filántropa. Con más de 17 premios Emmy por Corazones Guerreros y los documentales periodísticos y solidarios que realiza con su productora Trinitus Productions, reconocimientos en el cine por su película Emma, una película de Hollywood en camino, un diploma del Congreso de los Estados Unidos por sus labores solidarias y humanitarias, y hasta el nombramiento por la revista People en Español como una de las “25 Mujeres Latinas Poderosas de los Estados Unidos”, y, sobre todo, con el cariño de sus seguidores, que la acompañan todas las semanas en su programa y en sus redes sociales, Denegri se ha convertido en referente e inspiración para muchas mujeres que emigraron y comenzaron una nueva vida en un país desconocido.

