Samanta Casais habló del ciberbullying que sufrió durante Bake Off: “No quería vivir más”

Samanta Casais recordó el ciberbullying en Vino para vos (Canal KZO)

A mediados del año pasado, Samanta Casais vivió un momento de alta exposición mediática. Primero, se consagró campeona de Bake Off, el reality de pastelería que emitió Telefé con gran éxito durante la pandemia. Pero el programa había sido grabado con anterioridad, y durante ese lapso de tiempo trascendió que podría haber alterado el reglamento. Así lo juzgó la producción, que determinó que la participante había mentido su declaración jurada al ingresar al certamen y que no era una pastelera amateur, requisito indispensable para participar. Por esto, el jurado decidió descalificarla y consagrar a Damián Pier Basile, quien se quedó con el premio de 600 mil pesos.

En ese momento, las redes sociales le enseñaron su cara más detestable a Samanta, que fue blanco de repudiables mensajes, muchos de ellos anónimos, en los que llegaron a criminalizarla y hasta desearle la muerte. Casi un año después, la pastelera recordó ese duro momento durante su paso por Vino para vos, el ciclo de entrevistas que conduce Tomás Dente por Canal KZO.

“Sufrí y no se lo deseo a nadie”, reconoció Samanta ante la pregunta del periodista, para dar luego más precisiones. “Sentí que estaba en un paredón, en el que venía toda la gente a matarme, me sentía atrapada en un lugar del que no podía salir”, recordó acerca del ciberbullying que recibió durante su exposición en Bake Off. Fue tanto el sufrimiento, que por un momento pensó lo peor: “Realmente no quería existir más, eso fue lo que le dije a Juan”, admitió en referencia a su pareja Juan Cruz Recchimuzzi.

El descargo de Samanta Casais en Cortá por Lozano

Durante su relato, Samanta recordó un momento crucial. Su pareja había salido a hacer unas compras y ella aprovechó para darse un baño. “Cuando volvió le dije ‘no quiero vivir más. No quiero más’; porque era muy duro, realmente muy triste”, recordó entre lágrimas. “Era abrir tu teléfono y que todo el mundo te insultara, que insultara a tu familia, que te deseara la muerte, y yo pensaba, ‘¿para qué? Yo quiero cocinar nada más... Era todo muy violento, no lo podía soportar”, agregó conmovida.

Ante la gravedad de la situación, su pareja tomó una decisión fundamental: “Me sacó el teléfono, me dijo: ‘no veas más la tele, no veas mas el teléfono, vamos a llamar al psiquiatra’, y ahí empecé el tratamiento. No podía dormir”, señaló Samanta sobre los días más duros vividos entre junio y julio del año pasado, una fecha que todavía no logra precisar, porque tiene partes “bloqueadas”.

En ese momento, el conductor destacó el esfuerzo de la mujer para resurgir, celebró su buen momento personal, en el que espera su primer hijo con Juan Cruz y aprovechó para preguntarle cuál había sido su mayor aprendizaje. “No dejarse llevar por lo que dicen y ser siempre uno mismo. Así salí: siendo yo misma, no otra persona”, cerró con orgullo.

La descalificación de Samanta Casais en Bake Off

Para anunciar su descalificación de Bake Off, el jurado integrado por Christophe Krywonis, Pamela Villar y Damián Betular tuvo que grabar un mensaje especial en el que informó su decisión. “Antes que nada queremos valorar tu rol como participante, tu delicadeza y los detalles de tus preparaciones son tu sello. Es muy difícil para nosotros e imagino que para vos también, pero como sabés, sucedieron acontecimientos que demostraron tu experiencia laboral y televisiva desconocida por nosotros y negada en el formulario de inscripción”, le dijo Christophe, uno de los jurados. En ese sentido, le comunicó: “Pensamos que lo más justo es que quedes afuera de la competencia y no recibas el premio ni el título de la mejor pastelera amateur del país”.

Ella se mostró dolida pero respondió con cordialidad: “La pasé muy mal por todo lo que se dijo de mí, sobre todo en las redes sociales. Ha sido todo muy cruel para mí, pero eso no quita que lo que haya vivido en la carpa fue maravilloso. Cometí un error, soy humana y lo admito. Pido disculpas y quiero que quede claro esto: no soy profesional pastelera, no estudié pastelería y mucho menos trabajé de eso. Mi conocimiento con la cocina o el acercamiento a la cocina fue limitado. Fue con un pequeño emprendimiento familiar”, se defendió.

