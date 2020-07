El mensaje que grabó el jurado de “Bake Off” para comunicar la decisión final: la reacción de Samanta

Fue el 8 de julio de 1964, en el Canal 9 de Alejandro Romay. Se anunció que los Fab Four llegaban al país. Pero no fueron John, Paul, George y Ringo. Fueron The American Beetles, un grupo que hacía covers de la banda de Liverpool. Una multitud los recibió en Ezeiza, los luchadores de Karadagián fueron sus guardaespaldas y el show rozó los 50 puntos de rating. Los secretos de una disparatada e increíble visita