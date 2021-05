Viviana Canosa criticó duramente a Alberto Fernández: “Su palabra para mí no tiene valor”

Viviana Canosa criticó duramente a Alberto Fernández (Video: "Debo Decir", Telefe)

Invitada a Debo Decir, por América, Viviana Canosa no anduvo con vueltas a la hora de opinar del presidente Alberto Fernández. Y, apenas Luis Novaresio la presentó, dejó en claro que no estaba nada conforme con la gestión del actual Primer Mandatario. “¿Te joroban con el tema del dióxido de cloro?”, fue lo primero que le preguntó el conductor antes de invitarla a tomar un trago. Y la periodista, luego de aclarar que ella toma whisky cada vez que tiene una reunión, reconoció que no le pasaban factura por haber tomado ese químico no autorizado por el ANMAT en cámara sino por otras cuestiones.

“Pasan tantas cosas en la Argentina, que me van facturando todos los días una nueva. Yo no me lo propongo, porque hay gente que piensa que yo me propongo provocar. ‘Ahora voy a decir tal cosa y tengo pensado tal otra...’ ¡Y no! Me sale como algo natural y genuino. Entonces, es como que todos los días me pueden facturar algo. Pero ya, a esta altura, no es que no me importa nada pero cada vez me importa menos el qué dirán”, comenzó diciendo la actual conductora de Viviana con vos, por A24.

Después, tratando de pasar un momento divertido, Novaresio la invitó a brindar siempre con la “mano izquierda y mirando a los ojos” para no tener “siete años de mal sexo”. ”¡Antes me muero!”, se apuró a decir Viviana. Y, aunque aseguró que ya lleva varios meses sin tener intimidad, más allá de unos besos, aseguró que nunca le había pasado esto de no pasarla bien en la cama. “La agarro con la izquierda como sea porque vengo complicada”, dijo Canosa tomando su copa. Y confesó el por qué de su abstinencia: ”Estoy como muy selectiva, porque a la vez la pandemia del coronavirus me genera una cosa de decir: ‘Cuidado’. Pero no aparece un tipo que yo diga: ‘Me volvió loca’”.

Enseguida, Novaresio habló de los pases que ambos hacen en la señal de noticia dónde trabajan y remarcó la postura política que había tomado Viviana. Entonces le preguntó si estaba “muy enojada” con el Presidente y ella, sin dudarlo, respondió que “sí”. ”Me parece un gobierno sin jerarquía. Un gobierno desprolijo. Esta última semana de declaraciones de (Carlos) Zannini con respecto a la vacuna, diciendo que no se avergonzaba y no se arrepentía de haberlo hecho (inoculado) sino de no haberse sacado una foto. Me enojan todas las desprolijidades. Y, además, el manejo de la pandemia, la pobreza y todo lo que pasa”, comenzó diciendo.

Viviana entrevistando a Alberto Fernández

Y continuó: “Básicamente, si me preguntás por Alberto Fernández, ya su palabra para mí no tiene valor. Y lamento que me pase eso. Nada de lo que diga me da credibilidad. Y me encantaría que de un giro, un cambio. Pero no le creo”. Cabe recordar que la periodista había hecho muchas entrevistas con el actual Presidente, tanto antes como después de su asunción.

Frente a esto, el conductor recordó que otras de las maneras que tienen sus detractores de desprestigiar a la periodista es asegurar que ella tuvo una relación sentimental con el Presidente. “¡Dicen que salí con todos!”, aseguró Canosa. Y, después de repetir que no tuvo ningún vínculo con Alberto, explicó que ya la habían relacionado a “un montón de gente”. “Al principio sí me jodía. Porque, además, el día que se dijo que supuestamente salía con Fernández, estaba por subir al ascensor y me empezó a estallar el teléfono”, explicó.

Viviana dijo que, en ese momento, se comunicó con Alejandro Borensztein, padre de su hija Martina, para pedirle consejos. “Él me dijo: ’¡Siempre te metés en algún quilombo!’. Así que respiré profundo y dije: ‘Bueno, un bajón’. Después, más o menos entendí por donde venía. Siempre, cuando vas investigando un poco, ves cómo surge. Después el romance era con (Sergio) Berni, después era con no sé quien...Y ya está: a esta altura, no me preocupa”, explicó Canosa.

Y, para no dejar lugar a dudas, ante la pregunta de Novaresio sobre si en alguna oportunidad el Presidente le había tirado “los perros”, aseguró: “No. Y así como te digo que yo no creo en su palabra y que no me gusta el gobierno de Alberto hoy, ojalá que me guste dentro de un mes o un año porque falta mucho tiempo, el tipo siempre fue correcto conmigo”.

