Luis Luque no reconoció a Fernando Burlando y desconcertó a Barby Franco con una pregunta: “¿Ese es tu chico?”

Apenas comenzó la charla de este domingo en el living de Debo Decir, por América, Luis Luque dejó en claro que no estaba muy al tanto de los temas de la farándula. De hecho, cuando Barby Franco, una de las invitadas de la noche, contó que había abandonado el grupo de WhatsApp de fútbol, él le preguntó si se dedicaba a “jugar a la pelota” y le aclaró: ”No veo mucho de lo que pasa en televisión”. Sin embargo, el momento más desopilante de la noche se vivió cuando Luis Novaresio presentó un informe sobre el fallido casamiento entre la modelo y Fernando Burlando. Y el actor, simplemente, no reconoció al abogado.

“Hagan una cosa: ustedes tengan todo preparado porque ni bien termina este episodio de la pandemia nos casamos”, le termina diciendo el letrado a Carolina Pampita Ardohain en en el compilado que mostraba sus idas y vueltas con Barby. Y, ya en el piso, la modelo reconoció: “Es el cuento de nunca acabar”. Sin embargo, totalmente desorientado, Luque no dudó en preguntarle: “¿Quién es ese? ¿Ese es tu chico?”.

Tratando de no perder la línea, pero ya con un gesto adusto, Barby le explicó al actor: “Sí, se llama Fernando Burlando y es abogado acá en la Argentina”. “¡Ah, sí! ¿Burlando es tu marido? Buenísimo”, dijo entonces Luque. Y la modelo agregó: “En realidad es mi novio, hace diez años que estamos juntos”. Pero Luis siguió con su confusión: “¡No entendí nada! Pensé que Burlando hablaba de que se casaba con el otro señor...”. “¿Con quién?”, preguntó entonces la joven. “Con el canoso que estaba ahí”, respondió entonces Luis, sin darse cuenta que en realidad ese era el mismísimo letrado.

Barby y Fernando Burlando llevan diez años de novios (Foto: Instagram @barbaritafranco21)

En ese momento y para tratar de zafar de la situación, Novaresio le dijo a su invitado que después le iba a explicar cómo era la historia. Y siguió con la rutina explicando que, lo que querían hacer, era que Barby le mandara un mensaje en vivo a su pareja pidiéndole ella matrimonio a él. Pero la joven se negó. “¡Eso es buenisimo!”, dijo entonces Luque. Pero Amalia Granata, otra de las invitadas y un tanto más perceptiva, le preguntó si había pasado algo. “Me parece que no están bien las cosas”, comentó como al pasar la diputada.

Fue entonces cuando Baby Etchecopar, también presente en el piso, se dirigió a Barby diciendo: “Burlando va cambiando la cara permanentemente. ¿Cómo lo reconocés cuando lo ves?”. Y, una vez más, el conductor tomó las riendas del programa y decidió grabar un audio desde el celular de la modelo, diciéndole al letrado que ya era hora que pasara por el Registro Civil. “Yo soy muy pro matrimonio y tengo ganas de casamiento. ¿Qué onda si ponemos fecha?”, le dijo.

“¡Debe estar tirado abajo de la mesa!”, comentó Luque tentado de la risa al escuchar eso. Y Barby le explicó: “Tres veces me clavó el casamiento”. Entonces, el actor se indignó. “¿Tres veces te clavó el casamiento? Te digo una cosa: si querés seguir siendo niña, se niña. Si no divertirte como una mujer como hace él”, le dijo. Pero a la modelo no le quedó claro el concepto y Novaresio, después de sintetizarlo diciendo “que la pases bien”, decidió que lo mejor era pasar a otro tema.

